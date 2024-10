Ciucă explică de ce a spus că Ciolacu are onoare și el nu: Era o ironie

„Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului”, a spus Nicolae Ciucă. Sursă foto: Hepta

Candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă, a explicat marți seară de ce a spus că premierul Marcel Ciolacu are onoare, respect și predictibilitate și el nu. „Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă”, a precizat liderul PNL.

„Câteva lucruri de la emisiunea lui Cătălin Măruță, căruia îi mulțumesc pentru invitație și alături de care m-am simțit excelent:

1. N-am încercat sosul iute! Și aș fi avut ocazia să văd cât de 'hot' e să nu dezvălui întrebările. Data viitoare, să fie direct cel mai iute!

2. Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă, dar dacă n-a fost destul de 'picantă', o explic acum: onoarea, respectul și predictibilitatea sunt tocmai condimentele care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu!”, a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a ajuns viral după o apariție la o emisiune TV în care a dat un răspuns ciudat. Întrebat despre calitățile pe care le are Ciolacu și nu le are el, Ciucă a răspuns: „Onoare, respect și predictibilitate”.

Moderatorul emisiunii l-a întrebat de mai multe ori dacă este sigur de răspuns și dacă a înțeles corect întrebarea. De fiecare dată, Nicolae Ciucă a răspuns sigur pe el: „Da”.

Dialogul dintre moderator și președintele PNL:

Moderator: Întrebare scurtă la care să trebuie să răspundeți cu trei lucruri.

Nicolae Ciucă: Onoare, respect, predictibilitate

Moderator: „Așa, și nu aici. Să nu fie înțeles greșit”.

Ciucă: „Nu, am înțeles foarte bine.”

Moderator: „Aici era așa... Rămâne răspunsul ăsta? E citită bine întrebare da?

Ciucă: „Da.”

Moderator: „Deci ați zis onoare, respect și predictibilitate. Întrebarea e: spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dvs.”

„Deci cum, are el onoare dvs. nu aveți onoare, el are respect, dvs. nu aveți respect și predictibilitate, dumnealui are și dvs. nu?

Nicolae Ciucă: „Da.”

Moderator: „Rămâne răspunsul ăsta?

Nicolae Ciucă: „Da.”