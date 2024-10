Ciucă: Nu am discutat cu Kelemen Hunor despre guvernare. A înțeles că nu PNL a scos UDMR din Guvern

Nicolae Ciucă, președintele PNL. FOTO: Hepta

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat sâmbătă că s-a întâlnit cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, săptămâna trecută, însă a precizat că nu au discutat despre guvernare.

„Am discutat despre aceste aspecte, despre aceste linii de viziune şi asumare politică. Nu am discutat despre guvernare. M-am văzut cu domnia sa după o perioadă mai lungă de timp, s-a întâmplat ca cu o săptămână înainte să-l fi sunat cu ocazia zilei de naştere şi am stabilit să bem o cafea împreună şi atunci am discutat şi aceste linii de abordare politică. Nu am discutat despre viitorul Guvern”, a declarat, sâmbătă, Nicolae Ciucă.

Acesta a dat de înţeles că nu partidul său a a scos UDMR din Guvern, ci PSD.

„A înţeles şi dumnealui că nu PNL a scos... nu noi am ţinut morţiş să avem Ministerul Transporturilor. Altele au fost prevederile în protocolul prin care s-a format coaliţia la vremea respectivă şi atunci menţinând PSD Ministerul Transporturilor şi fiind o condiţie la care nu au renunţat, era clar că trebuia să se compenseze într-un fel. Simplu”, a mai adăugat Nicolae Ciucă.