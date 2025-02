Claudiu Târziu: România trebuie să fie parte în negocierile de pace și la reconstrucția Ucrainei

Claudiu Târziu a vorbit şi despre anularea alegerilor prezidenţiale din România şi a cerut Curţii Constituţionale să explice "în mod clar şi convingător" motivul sau motivele deciziei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Aflat la Bruxelles, Claudiu Târziu a vorbit într-un interviu despre invitaţia României la a doua reuniune din Franţa, privind discuţiile legate de războiul din Ucraina și securitatea Europei. Europarlamentarul AUR a subliniat motivele pentru care ţara noastră trebuie să fie prezentă la discuţiile pe care le poartă liderii europeni, dar şi oficialii din NATO.

Claudiu Târziu, despre prezenţa lui Ilie Bolojan la Summitul de la Paris

În timpul declaraţiilor, europarlamentarul AUR şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu strategia cu care se va prezenta Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României, la Summitul de criză din Paris.

"E mai bine mai târziu decât niciodată. Era firesc să fim invitaţi acolo, pentru că noi avem cea mai lungă graniţă cu Ucraina şi, în mod evident, suntem şi la graniţa Uniunii Europene şi a NATO. Şi contăm din toate punctele acestea de vedere. Din păcate, putem să înţelegem de ce nu am fost invitaţi din prima. Avem o criză politică destul de neobişnuită pentru un stat al Uniunii Europene la care nu ştiu toţi cum să se raporteze, pe de-o parte. Pe de altă parte, sper că nu este un soi de consolare această invitaţie în al doilea val.

Sunt multe state şi este şi Canada acolo, sunt state care contează – mă gândesc că nu e doar un fel de a ne consola că nu am fost invitaţi din prima. Să vedem ce vom face prin reprezentanţii noştri acolo, pentru că este important să fim prezenţi, dar şi să ne susţinem punctul de vedere. Avem o viziune cu care să mergem acolo? E o întrebare. Nu ştim, pentru că nimeni nu poate să ne răspundă. Avem un preşedinte interimar care trebuie să dea direcţia pe politică externă şi avem un ministru de Externe, care are tot felul de probleme de memorie, probabil, sau de uzanţă diplomatică, pentru că altfel nu putem să ne explicăm gafa diplomatică spunând că a vorbit cu un oficial american, cu care nu ştim dacă a vorbit până la urmă, pentru că acel oficial nu recunoaşte întâlnirea şi nu îl recunoaşte pe ministrul nostru de Externe, nu ştie cine este ministrul nostru de Externe", a declarat Claudiu Târziu la Antena 3 CNN.

Mâine, la Paris, va avea loc a doua întâlnire a Summitului de criză, convocat de Emmanuel Macron. Iar Ilie Bolojan se numără printre liderii țărilor UE și NATO care nu au fost convocați la reuniunea de ieri.

Claudiu Târziu a subliniat în cadrul interviului importanţa prezenţei României la negocierile de pace pentru Ucraina, dar şi la reconstrucţia ei.

"Interesul ţării noastre şi este unul foarte legitim, pe care pot să-l înţeleagă şi partenerii noştri din Uniunea Europeană şi nu doar – şi cei americani, cu care avem un parteneriat strategic, nu?! ... este să fim parte în negocierile pentru procesul de pace, parte la reconstrucţia Ucrainei, pentru că noi am dus greul în această perioadă, în aceast război. Am ajutat cât am putut Ucraina. Am ajutat-o din toate punctele de vedere şi, atunci, sigur că merităm să fim şi la încheierea acestui război, să fim luaţi în seamă ca un participant activ, ca o ţară care are ce să ofere şi care a oferit din belşug", a mai precizat politicianul.

Claudiu Târziu, despre discuţiile purtate de Trump cu Putin

"Uniunea Europeană trebuie să dea semnale tot mai puternice că nu se poate fără ea. Şi nu se poate, într-adevăr, o pace durabilă – asta este opinia mea şi convingerea fermă că nu se poate încheia o pace durabilă, o pace care să nu fie pentru un moment decât peste capul Uniunii Europene. Uniunea Europeană este principalul partener din punct de vedere economic al Ucrainei, a sprijinit inclusiv militar şi financiar această ţară în timp de război. Şi ea poate şi garanta că Rusia îşi va respecta angajamentele luate pentru un acord de pace. (...). Sigur, Donald Trump, ştiind beneficiază de o forţă militară superioară şi de o diplomaţie mult mai puternică, şi-a putut să aibă o relaţie directă cu Putin şi, în felul acesta, să treacă peste liderii europeni. Dar cred că procesul nu poate merge doar aşa: între Statele Unite şi Rusia. Şi, pe de altă parte, consider că este absolut necesar ca, dincolo de această poziţionare pe care trebuie s-o facă liderii europeni, şi America să ia seama la ceea ce trebuie făcut în parteneriat cu Uniunea Europeană. Eu cred că nu ne ajută o relaţie tensionată între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. Am văzut că Marea Britanie s-a oferit să medieze între cele două... este o soluţie şi asta. Dar cred că liderii europeni şi preşedintele Americii sunt destul de capabili ca să se înţeleagă direct şi nu au nevoie de mijlocitori", a mai spus europarlamentarul AUR.

Claudiu Târziu: Curtea Constituţională să explice de ce au fost anulate alegerile

Săptămâna aceasta, la Bruxelles sunt comisii în care se discută modul în care pot fi influenţate alegerile pornind de la ceea ce s-a întamplat în România cu alegerile prezidenţiale din 2024.

"Mi se pare important de lămurit ce s-a întâmplat de a dus la anularea alegerilor. Nu putem trece peste un asemenea eveniment de o gravitate excepţională, fără precedent în Uniunea Europeană, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ar trebui să lămurim acest episod: de ce au fost anulate alegerile? Pe ce motiv? Să explice preşedintele Curţii Constituţionale în mod clar şi convingător acest lucru. Curtea Constituţională este prima chemată să ne lămurească, pentru că ea ştie pe ce baze a luat aceste decizie. (...). Nu mă convinge nimeni că jocurile de pe reţelele sociale pot să influenţeze în mod decisiv în nişte alegeri", a mai spus Claudiu Târziu.

Raportul francezilor în care s-a menţionat că s-au găsit unele "trucuri" pe TikTok, care au influenţat votul alegătorilor, nu l-a convins pe europarlamentarul AUR.

"Sunt ele nedemocratice? Sunt ele interzise de lege? Sunt ele trecute la index într-un cod electoral? Ştiam de la început că nu putem uza de ele? pentru că, în felul acesta, riscăm să se anuleze alegerile? nu poţi să schimbi regulile în timpul jocului. Le spui de la început şi vedem ce se poate face în cadrul acelor reguli", a declarat politicianul.