Coaliția discută proiectul de buget pentru 2025. Mai puțini bani pentru Președinție, mai mulți cu 50% pentru Sănătate

Liderii PSD, PNL şi UDMR împart banii din bugetul pentru acest an şi caută fonduri pentru ajutoarele unice pentru pensionari. O ședință a Coaliției are loc miercuri, de la ora 10.00. Coaliţia ar dori ca proiectul de bugetul să fie adoptat vineri. La şedinţă va ajunge şi Crin Antonescu.

Liderii Coaliției vor face o analiză a bugetului de stat propusă de minister. Ministrul de Finanțe Tanczos Barna a anuntat ministerele care vor avea creșteri de buget, dar și unde vor fi reduceri de cheltuieli.

Tanczos Barna a prezentat bugetul în cadrul coaliţiei şi s-a convenit reducerea cheltuielilor statului, în primul rând urmănd să fie mai puţini bani la Administraţia Prezidenţială, Senat şi Camera Deputaţilor. Vor exista bani în buget pentru investiţii, iar ministerele Sănătăţii şi Mediului vor avea mai mult cu peste 50% faţă de anul trecut.

Cum se împart banii

”Am prezentat proiectul de buget in coaliţie şi am avut primele discuţii cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administraţiei Prezidenţiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% şi bugetul Camerei Deputaţilor cu 9%”, a scris ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, pe Facebook.

Acesta a precizat că se investeşte ”în viitor, în îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor publice”.

”Bugetul pentru Educaţie creşte cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulţi bani, Ministerul Sănătăţii va avea un buget mai mare cu 50% faţă de 2024, şi Ministerul Mediului o creştere de 51%”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, banii alocaţi vor asigura continuarea investiţiilor la autostrăzile Sibiu-Piteşti, Sibiu-Făgăraş, Focşani-Bacău, Ploieşti-Buzău, Buzău-Focşani şi reabilitarea liniilor de cale ferată.

”Vor beneficia de fonduri proiectele de construcţie a spitalelor regionale de urgenţă Craiova, Iaşi şi Cluj, şi vom avea investiţii semnificative în sisteme de apă şi canalizare, cât şi în centrele de colectare selectivă a deşeurilor. Bugetul va susţine Programul Naţional de Reducere a Abandonului Şcolar şi digitalizarea universităţilor, dar şi construcţia de campusuri pentru învăţământul dual”, a mai transmis Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, ”România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor şi pensiilor, investiţii masive în economie şi fonduri consistente pentru dezvoltarea localităţilor”.

Bugetul ar urma să fie aprobat în şedinţa de Guvern de vineri.

Coaliția caută bani pentru ajutoarele promise pensionarilor

Aproximativ un milion de pensionari ar putea primi ajutoare. Condiția este ca veniturile pensionarilor să fie maxim 3.000 de lei. Impactul bugetar este aproximativ 1,5-2 miliarde de lei.

Guvernul va aloca mai putini bani pentru Administrația Prezidențială, Senat și Camera Deputaților. Numărul secretarilor de stat scade de la peste 120 la cel mult 55.

Legea bugetului prevede un deficit bugetar de 5% și înghețarea pensiilor și a salariilor.

Planul guvernului pentru a reduce cheltuielile este de a comasa instituțiile din subordinea Parlamentului. Se va ține cont de practica europeană. Sunt vizate instituțiile cu salarii uriașe: ASF, ANCOM, ANRE.

La ora 11, la sediul Coaliției este așteptat Crin Antonescu. Liderii se pregătesc pentru campania electorală. UDMR validează azi candidatura lui Crin Antonescu, iar PSD, duminica.