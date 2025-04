Un fermier din Franța a descoperit din întâmplare un zăcământ de aur care valorează 4 miliarde de dolari: „Nu îmi venea să cred”

Dacă se confirmă, descoperirea ar putea reprezenta cel mai mare depozit de aur din Franța / sursă foto: Getty Images

Michel Dupont, un fermier din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, Franța, a făcut o descoperire surprinzătoare în timp ce se plimba pe terenul său: un posibil zăcământ de aur. „A fost incredibil. Nu îmi venea să cred”, a spus el, conform publicației AS.com.

Totul a început când Michel Dupont, un fermier local în vârstă de 52 de ani, a observat ceva strălucitor în lutul de pe terenul său, în timp ce se plimba.

„A fost incredibil. După ce am săpat un pic, am găsit câteva bucăți de aur. Nu îmi venea să cred că erau acolo, sub picioarele mele, de atâția ani”, a povestit el.

Dacă se confirmă, descoperirea ar putea reprezenta cel mai mare depozit de aur din Franța.

Cu toate acestea, Dupont nu va primi nicio compensație.

Autoritățile au blocat accesul la locul respectiv, iar operațiunea de extragere a aurului a fost suspendată pentru a permite realizarea unor evaluări de mediu și istorice.

„Mi-au spus că trebuie să efectueze mai întâi evaluări de mediu și istorice”, a explicat el.

Se estimează că depozitul ar putea ascunde până la 150 de tone de aur, însă posibilitatea de a-l extrage rămâne incertă din cauza dificultăților tehnice și a impactului ecologic.