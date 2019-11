Concedieri în masă la Guvern. Orban a dat afară aproape 40 de secretari de stat

sursă foto: gov.ro

Premierul Ludovic Orban a declarat că a eliberat din funcţie aproape 40 de secretari de stat PSD.



"Astăzi, am mai semnat a doua tranşă. Am eliberat din funcţie cred că aproape 40 de secretari de stat PSD, mâine voi continua. Trebuie pregătite deciziile, trebuie analizată baza legală şi trebuie să semnez. De aceea, nu pot să semnez, pentru că, dacă aş fi putut mai repede, aş fi eliberat mai repede. (...) Guvernul PSD a plecat, toţi secretarii de stat PSD, toţi preşedinţii, vicepreşedinţii de oficii şi, în general, toată clientela PSD va părăsi guvernarea liberală, pentru că noi nu acceptăm să lucrăm cu cei care şi-au bătut joc de România în ultimii trei ani de zile. (...) Nu am avut suficient timp, că, altfel, terminam astăzi cu semnarea deciziilor", a spus Orban, după ce a participat la cea de-a XXVI-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.



El a precizat că numărul de secretari de stat va fi redus "drastic".

"Vom anunţa când adoptăm hotărârea de Guvern de organizare şi funcţionare", a afirmat premierul.