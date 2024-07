Consultanții financiari confirmă măsurile PSD care au dus la creșterea veniturilor populației

PSD a crescut veniturile românilor, în medie, de trei ori mai mult decât a urcat inflația

Odată cu politicile de creștere a veniturilor introduse de către Guvernul Ciolacu, numărul românilor care economisesc a crescut. O treime dintre angajați reușesc să facă economii în fiecare lună în acest an, față de doar 26% în 2023.

Partidului Social Democrat și-a asumat, de la intrarea la guvernare, angajamentul de a crește nivelul de trai din România, și mai ales pentru românii vulnerabili, cu venituri mici și medii.

Conform sondajului anual PwC Workforce Hopes & Fears 2024, procentul celor care ajung să facă economii de la lună la lună este în continuă creștere. Față de 2023, cu un procent de 26%, anul acesta mai bine de o treime dintre angajați au declarat că reușesc să pună bani deoparte.

În plus, rezultatele pentru ţara noastră arată, în plus, că a existat o îmbunățire și la nivelul stresului din punct de vedere financiar, procentul scăzând de la 57% dintre repondenți în 2023 la 55% în acest an.

Politicile Guvernului de creștere a veniturilor românilor au avut un impact semnificativ, reflectat în creșterea salariilor și pensiilor. Veniturile totale medii lunare pe persoană au crescut cu 15,3% față de primul trimestru din 2023, depășind de trei ori rata inflației.

Sub conducerea lui Marcel Ciolacu, salariul mediu a crescut cu 14,3%, iar pensiile cu 13,8%. Salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.700 de lei începând cu 1 iulie 2024, iar în primul trimestru al anului 2024 veniturile medii lunare pe persoană au atins 3.210 lei.

Datorită politicilor Guvernului Ciolacu, avuția netă a românilor a ajuns la dublul venitului brut

Sub guvernul PSD, avuția netă a românilor a crescut semnificativ în 2024, conform datelor Băncii Naționale a României (BNR). Raportul asupra Stabilității Financiare din iunie 2024 arată că avuția netă a populației a continuat să crească, atingând aproape dublul venitului brut disponibil din trimestrul IV 2023.

Mai mult, datele BNR arată că românii au investit peste 7 miliarde de lei în programul Fidelis în 2024. Emisiunile în euro au fost foarte populare, atrăgând peste 245,95 milioane de euro, cu scadențe de un an (4% dobândă) și cinci ani (5% dobândă). Cele trei ediții Fidelis din 2024 au avut 30.767 de subscrieri, totalizând 7,16 miliarde de lei. Aceste investiții reflectă o maturizare financiară și o încredere sporită în economia națională.

Salariul și satisfacția profesională, principalii factori motivatori, sunt exact cei țintiți de politicile PSD

Conform sondajului PwC Workforce Hopes & Fears 2024, angajații români sunt optimiști și implicați, majoritatea dorind să învețe competențe noi și să utilizeze AI. În ciuda presiunilor resimțite din cauza volumului de muncă și a schimbărilor tehnologice, 87% sunt pregătiți să se adapteze.

Principalul factor motivator rămâne un salariu echitabil bazat pe performanță, iar satisfacția profesională a crescut la 59%. Studiul subliniază importanța investițiilor în angajați și tehnologii pentru a păstra talentele și a atenua presiunile, adică exact țintele programelor de investiții masive implementate de social-democrați.