Cozmin Gușă, previziune sumbră pentru PNL: Pierd alegerile din 2020 și Orban pierde partidul

"In calitatea mea de consultant politic, am curajul sa fac urmatoarea afirmatie, si anume ca PNL va pierde alegerile din 2020. Pana acum n-am spus asta niciodata, chiar daca am aceasta caliate de membru simplu al PSD, pana in acest moment inca operam cu ideea ca PNL va castiga aceste alegeri care sunt chiar mai importante decat alegerile din 2019, europarlamentare, respectiv prezidentiale, insa, in urma acestei bulversari interne si publice, intr-un moment de mare emotie si de responsabilitate, lucrurile pe care le-a facut PNL il plaseaza in acest moment in calitatea de perdant dupa analiza mea, nu azi, dar o sa vedeti in urmatoarele saptamani. Sigur, si criza va avea un rol, dar aceste gesturi politice astazi i-au descalificat intr-o mare masura", a mai spus Gusa.

Totodata, acesta a facut si cateva previziuni cu privire la rolul pe care-l va avea, de acum, Ludovic Orban.

"Cred ca Ludovic Orban nu va mai fi presedintele partidului de dupa localele pe care PNL le va pierde", a spus Gusa la un post de televiziune.