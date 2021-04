Culisele conferinţei lui Vlad Voiculescu. Iubita fostului ministru o consolează pe Andreea Moldovan

Fosta jurnalistă a stat într-un colţ şi a privit cu atenţie discursul lui Vlad Voiculescu. La un moment dat, i-a făcut chiar şi fotografii. La finalul declaraţiilor făcute de fostul secretar de stat, Andreea Moldovan, iubita lui Voiculescu a îmbrăţişat-o, în semn de încurajare.

Pe margine nu a stat însă doar Laura Ştefănuţ. Pe foştii deminitari i-au susţinut şi cei pe care-i angajaseră să-i consilieze, dar şi angajaţi ai grupurilor USR şi PLUS. Au lipsit, însă, lideri importanţi ai formaţiunilor.

Chiar dacă a stat pe margine, retrasă, a ascultat atent fiecare cuvânt şi a făcut fotografii. La finalul discursului Andreei Moldovan, fostul secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Laura Ştefănuţ a încurajat-o şi a îmbrăţişat-o.

Cele două nu s-au ferit să-şi arate afecţiunea în văzul jurnaliştilor

În sala unde s-a desfăşurat conferinţa, au mai fost doar câteva persoane din echipa lui Vlad Voiculescu. Consilieri onorifici şi angajaţi ai grupurilor USR şi PLUS.

În schimb, lideri importanţi ai USR si PLUS nu au fost alături de Vlad Voiculescu şi de Andreea Moldovan. Dan Barna, care fusese la ultima conferinţă a colegului său, în calitate de ministru, nu l-a sprijinit şi de data aceasta.

Atac dur al fostului ministru Vlad Voiculescu la premierul Florin Cîţu, în prima ieşire publică după demitere.

Vlad Voiculescu spune că premierul şi-a bătut joc de munca unei echipe şi nu s-a consultat cu specialiştii atunci când a luat decizii pentru gestionarea pandemiei. Voiculescu lasă să se înţeleagă că Florin Cîţu i-a pus permanent beţe în roate.

''Am lăsat aceste lucruri să treacă și cred că am greșit. Le-am lăsat să treacă pentru că am crezut că într-un Guvern de coaliție exista niște limite! Acele limite există doar pentru oamenii de bună credință, și doar pentru o parte dintre noi. În final ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe pe care nu a cunoscut-o și pe care și-a permis să o evalueze exact cu Tudorel Toader acum câțiva ani”, sunt câteva din declarațiile lui Vlad Voiculescu.

