Dan Barna, prima reacție după ce a pierdut alegerile în USRPLUS

Sursa foto: hepta

Deși avem acest rezultat, care nu mă bucură în mod particular, continui să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă, spune Dan Barna, care își recunoaște înfrângerea în competiția internă a USR PLUS.