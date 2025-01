Daniel David: „Miza este cum România euroatlantică integrează România tradițională”

Daniel David spune că ura și frica duc la tendințe extremiste. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, joi seară, la Antena 3 CNN, că ura și frica duc la tendințe extremiste, iar „aroganța celor care sunt deja conectați la spațiul vestic pune paie pe foc”. De asemenea, a mai afirmat că miza este „cum România euroatlantică integrează România tradițională și anti-sistem”.

Potrivit ministrului Educaţiei, există în prezent trei trei Românii, „una autohtonistă, care nu refuză instituţiile euroatlantice, dar se teme de ele”, una „anti-sistem” și cea „integrată în spaţiul vestic”.

„O Românie e caracterizată de frică. Frica duce la tendințe extremiste. Când vorbim de extremism înțelegem că te bați pentru nevoile, drepturile, interesele și valorile tale, călcând în picioare nevoile, drepturile, interesele și valorile altora. Un om care are o perspectivă democrată se luptă și el pentru nevoile, valorile, interesele și diverse drepturi pe care le are, dar în același timp le respectă pe ale altora. Asta e diferența majoră între un democrat și o perspectivă extremistă. Iar frica duce la aceste perspective extremiste ca un mecanism de apărare. Și ura are un impact în această direcție”, a explicat David.

De asemenea, a mai afirmat că „aroganța celor care sunt deja emancipați, conectați la spațiul vestic, pune paie pe foc”.

„Și atunci miza noastră este asta: cum România euroatlantică integrează România tradițională și anti-sistem. Nu vom putea avea o Românie euroatlantică sănătoasă fără celelalte două. E mai ușor de spus decât de făcut, dar e o treabă a celor care doresc să se angajeze politic în această direcție”, a conchis ministrul Educației.