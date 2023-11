Diana Șoșoacă a evocat violențe la adresa liderilor politici din România: "Ce ziceți, domnilor? Vă băgăm în saci negri?"

Senatoarea Diana Șoșoacă a evocat violențe la adresa liderilor politici din România, într-o declarație în plenul Senatului.

Declarația a fost făcută marți, 21 noiembrie, în aceeași zi în care Șoșoacă a fost protagonista unui alt incident: a făcut live pe pagina de Facebook în ședința comună secretă a Parlamentului, în care au fost proiectate imagini cu masacrele comise în Israel de gruparea Hamas.

Ședința comună a fost, de altfel, întreruptă din cauza acestui incident, în condițiile în care membrilor Parlamentului li s-a interzis să-și folosească telefoanele mobile pentru a filma și a fotografia în timpul evenimentului.

În Senat, Șoșoacă a făcut trimitere la războiul dintre Israel și Hamas, dar și la restricțiile din timpul pandemiei de COVID, și a evocat uciderea celor responsabili pentru măsurile anti-pandemie.

Șoșoacă: "Ce ziceți, domnilor Ciolacu, Iohannis, Ciucă: vă băgăm în saci negri?"

"Ia să ne gândim, dragi români, să copiem și noi ce face statul Israel, și să ne pedepsim și noi călăii, omorându-i, cum ne-au omorât ei pe noi. Ce ziceți domnilor Orban, Cîțu, Ciolacu, Iohannis, Ciucă, Rafila, Voiculescu, Mihăilă, Cercel, Gheorghiță, Arafat, Tătaru, Cercel, Mahler?

Să vă băgăm în saci negri de plastic să vă aruncăm în gropi comune, fără ca un membru al vostru să participe, ca pe niște câini aruncați pe marginea drumului? Ce ar fi să vă luăm toate casele, mașinile, ceasurile, conturile, firmele, să le dăm poporului român, iar pe voi să vă legăm în piața publică, să vă lăsăm să muriți de foame și frig cum ați făcut cu poporul român?", a spus senatoarea.

Nu este prima dată când apelul la saci negri apare în comportamentul Dianei Șoșoacă.

În decembrie 2021, în timpul pandemiei, Șoșoacă și soțul său, Dumitru Silvestru, au fost în centrul unui incident violent, în care au fost acuzați că au sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

În plângerea penală de zece pagini depusă la Secția 4 de Poliție din București împotriva Dianei Șoșoacă, jurnalista italiană Lucia Goracci susține că soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a mușcat-o de mână.

"Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare, având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea, eu am rămas pe hol şi am văzut că soțul ei a adus în birou un sac negru, în care a spus că se îngroapă persoanele decedate, dezbrăcate.

Am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. A spus că nu îi convin condițiile, pe care ea le hotăraște, iar jurnaliștii pot să plece.

În acel moment echipa RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol, dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis ușa zicând că nu plecăm nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliție", se spune în declarația Luciei Goracci.

Aceasta a precizat că a reușit să evite să fie sechestrată, fugind pe scara blocului. La aproximativ 10 minute Poliția s-a prezentat la fața locului, moment în care soțul senatoarei a început să-i împingă pe jurnaliștii italieni.

Goracci a menționat că soțul senatoarei i-a smuls masca de pe față și a lovit-o în braț, după care a mușcat-o de mână.

"M-a mușcat de mână și apoi am ieșit", menționează jurnalista în plângerea penală formulată după scandal.