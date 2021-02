Firea, critici dure la adresa coaliţiei de guvernare privind îngheţarea veniturilor: "Realitatea e crudă şi cruntă, adevărul iese la iveală"

Radu Oprea (PSD) a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că are informații că voucherele de vacanță, cu care erau obișnuiți românii care lucrează la stat, nu vor mai fi acordate în acest an, considerând că aceasta este o lovitură în plus pentru HoReCa.

Prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea, a criticat deciziile coaliţiei de guvernare pe care o acuză că a creat o realitate crudă şi cruntă.

"Cred ca asistam acum la efectul de hartie de turnesol, practic, adevarul iese la iveală, realitatea e cruda si cruntă.

Din păcate, tot ce am spus şi noi şi dumneavoastră şi ce simţeau şi cetăţenii se întâmplă acum. Îmi pun întrebarea retorica, pentru că nu are cum să răspundă în acest moment premierul Cîţu, dacă ar fi fost anunţate cu onestite înainte de alegeri aceste cifre economice, deficitul bugetar cu care se doreşte a fi încheiat bugetul de stat, de asemenea creşterea economică pe care se mizează, întreaga contracţie din punct de vedere economic şi austeritatea pentru cetăţenii României, care ar fi fost procentul real pe care îl luau în aceste alegeri”, a întrebat Gabriela Firea la Antena 3.

Gabriela Firea acuză vechea guvernare că nu s-a ţinut de promisiuni

Să punem în oglindă declaraţiile din ianurie 2020 ale premierului de atunci, domnul Orban şi ale ministrului de Finanţe de atunci, domnul Cîţu, care garantau în faţa opiniei publice, cu întreaga responsabilitate politică şi gravitate, dacă vreţi, faptul că vor fi majorate pensiile, punctul de pensie, vor fi dublate alocaţiile că nu vor exista tăieri în ceea ce priveşte anumite venituri pe care le primesc diferite categorii socio profesionale", a mai spus Firea la Antena 3.

Ea consideră că măsurile luate de actuala coaliţie de guvernare sunt de neînţeles în intenţia de a echilibra bugetul prin vânzarea unor active importante.

"Nu s-a spus faptul că studenţii nu vor mai avea anumite beneficii, tichetele de vacanţă. Cu siguranţă nu s-a spus înainte de alegeri că Guvernul intenţioneză să vândă acţiuni importante ale unor companii naţionale care încă sunt foarte profitabile şi unele dintre ele stau pe munţi de cash. Este de neînţeles cum vrei să echilibrezi acest buget prin vânzarea acestor active. Noi nu vom fi de acord cu acest aspect. Ne vom opune în Parlament cu toată vehemenţa şă păstrăm totuşi avuţia ţării atâta cât a amai rămas după 30 de anni de democraţie şi de economie de piaţă în originalitatea sa", a spus liderul PSD Gabriela Firea la Antena 3.