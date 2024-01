Florin Barbu, ministrul Agriculturii: "Trei ferme avicole, trei afaceri de succes 100% românești care s-au dezvoltat prin programele și măsurile Ministerului Agriculturii"

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a prezentat povestea a trei ferme avicole, afaceri de succes româneşti, după ce a avut mai multe întâlniri cu fermieri din Maramureş şi Satu Mare.

Sursa foto: Facebook | Florin Barbu

"Trei ferme avicole, trei afaceri de succes 100% românești care s-au dezvoltat prin programele și măsurile Ministerului Agriculturii.

Orașul Seini, din județul Maramureș a devenit deja o zonă cu tradiție în creșterea găinilor, de ouă și carne, pentru că vorbim, în ultimul an, de investiții de aproximativ 6 milioane de lei, în cele trei ferme pe care le-am vizitat.

Îi felicit pe acești români harnici care au ales să lucreze, să investească în țara noastră și să aducă pe mesele românilor, ouă și carne de pui din fermele din Maramureș.

Am avut și o întâlnire cu peste 300 de fermieri din județele Maramureș și Satu Mare, unde am discutat și explicat că, așa cum am prevăzut in bugetul Ministerului pentru acest an, am aprobat deja acordarea a 100 de euro/ ha pentru culturile de toamnă din 2022, 100 de euro/ cap de vacă carne și bivolițe, 100 de euro/ UVM (porci și păsări).

Am actualizat și acciza la motorină, care este cu 25% mai ieftină.

Am discutat și despre alte probleme pe care le întâmpină în activitatea zilnică, probleme care își vor găsi rezolvare prin programele, măsurile și pachetele legislative la care lucrăm!

Continuăm dialogul cu fermierii și procesatorii români, continuăm să implementăm toate măsurile de susținere a agriculturii românești pentru că îmi doresc ca tot mai multe comunități din România să se dezvolte și să devină zone cu tradiție așa cum este orașul Seini, din județul Maramureș, în creșterea de găini și producerea de ouă românești!", a scris Florin Barbu în postarea de pe Facebook.