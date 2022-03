Florin Cîţu anunţă că Volodimir Zelenski va vorbi în Parlamentul României: "Se va întâmpla săptămâna viitoare!"

Florin Cîţu a anunţat că a avut o convorbire "importantă" cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal, ocazie cu care s-a stabilit ca preşedintele Volodimir Zelenski să ţină un discurs în Parlamentul României.

În mod evident, discursul lui Volodimir Zelenski va fi prin intermediul unui videocall sau chiar printr-un clip video înregistrat.

"Am avut o discuţie importantă cu premierul Ucrainei, Denys Shmyhal: Preşedintele Volodimir Zelenski va susţine un discurs pentru Parlamentul României. Ca preşedinte al Senatului României, voi aranja ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Ucraina are întregul meu suport!", a scris Florin Cîţu în postarea de pe Twitter.

