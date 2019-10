Florin Iordache, către viitorul ministru al Justiției: Vrem odată să scăpăm de securiști? Sigilarea arhivei SIPA e o propunere proastă

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, că reluarea de la zero a discuţiilor pe modificarea Codurilor penale şi pe legislaţia care vizează armonizarea cu cerinţele europene, după cum se prevede în programul de guvernare al Cabinetului Orban, ar fi "nerealist" şi ar reprezenta "un pas înapoi", menţionând că, până se va propune un proiect, se ajunge în vară şi "legile sunt la fel de proaste".



"Un comentariu pe care îl fac este vizavi de Justiţie. Sunt foarte multe măsuri care sunt preluate şi care vor fi continuate, dar sunt şi măsuri nerealiste care sunt propuse, pentru că acest Guvern, aşa cum spune în preambul, îşi propune să guverneze pentru un an de zile. Între măsurile pe care şi le propun, fie că discutăm de construcţia de penitenciare sau îmbunătăţire a condiţiilor din penitenciare - într-un an de zile este o măsură nerealistă, fie că discutăm de îmbunătăţirea condiţiilor din instanţe sau informatizarea instanţelor sunt măsuri pe care PSD le-a propus şi, repet, continuă măsurile noastre. Dacă acum începem să facem consultări, fie că facem cu societatea civilă, fie că facem consultări cu Comisia de la Veneţia, e nerealist ca într-un an de zile să putem finaliza. Eu credeam că, pornind de la lucrurile bune care există şi prin consultare, pornind, spre exemplu, de la coduri, pornind de la legislaţia care vizează armonizarea cu anumite cerinţe europene, putem discuta şi punem îmbunătăţi. A lua de la zero şi a face acum consultare, fie că discutăm de Comisia de la Veneţia, fie că discutăm de asociaţiile profesionale, până propunem un proiect, iată ajungem în vară şi condiţiile sunt la fel de proaste şi legile sunt la fel de proaste", a afirmat Iordache, la Palatul Parlamentului.



Întrebat în legătură cu abrogarea recursului compensatoriu prin Parlament, Iordache a spus că este dispus la dialog pentru a îmbunătăţi legea actuală.



"Eu am fost între cei care au susţinut această măsură a recursului compensatoriu, preluată de la doamna Prună. Iată că o parte dintre membrii Cabinetului Prună sunt preluaţi şi în acest Guvern Ludovic Orban. A fost o cerinţă internaţională pe care ne-a cerut-o nouă la acel moment, din câte ştiu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vrem să vedem în perioada următoare dacă acele condiţionalităţi pe care România le-a avut la acel moment sunt respectate sau nu. Putem discuta aici în Parlament de recursul compensatoriu, poate nu este cea mai fericită formulă care există, dar, repet, prin consultare putem discuta acea lege. (...) Sunt dispus la dialog, dacă eu am preluat întru totul proiectul pe care l-a iniţiat doamna Prună. Singura modificare care s-a făcut în Parlament este cea care se majorează de la 3 la 6 zile. În rest, putem discuta", a adăugat Florin Iordache.



Potrivit acestuia, dacă vor fi luate de la zero toate acele măsuri prin care s-a reuşit aducerea la "normalitate", va fi "un pas înapoi".



Despre sigilarea arhivei SIPA, Iordache a spus că este o măsură proastă. "Vrem odată să scăpăm de securişti? Vrem odată să scăpăm de cei care au creat un stat paralel? În aceste condiţii, haideţi să aflăm adevărul şi în aceste condiţii putem trăi într-o lume normală. În condiţiile în care iar ascundem, iar discutăm de protocoale, reînfiinţăm protocoalele. Abia le-am desfiinţat", a mai spus Iordache.