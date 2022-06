Gabriela Firea: ”Toată Capitala este blocată de un primar general incompetent. A ajuns în funcție prin minciună și furt”

”În urmă cu doi ani, inauguram Șoseaua Fabrica de Glucoză! Acum, toată Capitala este blocată de un primar general incompetent, fără grijă față de cetățeni și concentrat doar pe postările de pe Internet. Șantierele, curățenia, marile lucrări se fac pe teren, nu de la birou în fața tastaturii. Ce așteptări poți avea de la un om fără scrupule, care a ajuns în funcție prin minciună și furt.

Șoseaua Fabrica de Glucoză este un proiect pe care l-am început de la zero și pe care l-am finalizat repede. În 2020, când s-a dat drumul circulației mulți au comentat – na, făcea bine la campania electorală - au măsurat, au numărat, ne-au acuzat, dar șoferii ne-au felicitat. Am reușit într-un an și opt luni să transformăm un drum mereu blocat într-o șosea modernă. Le mulțumesc, încă o dată, colegilor mei și constructorilor care au stat zi și noapte pe șantier.

S-au investit sume mari, mult timp și nervi, dar a meritat efortul. Mă bucur de fiecare dată când circul prin zonă și văd că Bucureștiul are o legătură modernă cu Autostrada A3, cu acces facil într-o zonă în plină dezvoltare.

Rolul nostru, al politicienilor care ajungem în funcții publice, este să lăsăm ceva în urma noastră. Lucrările de infrastructură sunt greu de făcut, costisitoare și extrem de necesare. Dar sunt și cele care rămân în urma noastră, zeci de ani!

Nici după doi ani, lucrările nu au fost complet plătite. Știu deja, de vină este echipa Firea. Probabil tot din cauza echipei Firea toate celelalte șantiere sunt blocate de un an și jumătate. Mă necăjesc imaginile cu pasajul Doamna Ghica unde bate vântul și totul trebuia să fie gata. Am fost singurii care au făcut ceva concret în Prelungirea Ghencea, dar Nicușor Dan e de părere că locuitorii zonei mai pot aștepta. Continuarea proiectului Ciurel – Șoseaua de Centură este istorie pentru că primarul general ne-a spus clar că nu-l interesează. Păcat de munca și de banii investiți în toate aceste proiecte!”, a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.