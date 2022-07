Gabriela Firea, ministrul Familiei şi Tineretului: "Vom organiza o caravană în mediul rural - Tineretul în Mișcare"

"Am participat la întâlnirea Consiliului Național pentru Tineret. Mă țin de promisiunea pe care le-am făcut-o tinerilor de a ne întâlni și consulta periodic. Am discutat despre concursurile de proiecte pentru tineret și studenți pentru care am alocat alocat peste 2 milioane de lei și ne propunem să ajungem la 2.000 de tineri și studenți.

În ședința Guvernului de astăzi a fost aprobată constituirea grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2022-2027. Există deja un document lucrat împreună cu Banca Mondială care va fi pus în discuție în acest grup de lucru și dezbătut cu toate federațiile, organizațiile și fundațiile de tineret. Potrivit calendarului asumat, în luna septembrie strategia va fi aprobată.

Sunt pași importanți pe care i-am făcut în aceste puține luni de când există noul minister, iar aprobarea Legii Tinerilor este o reușită comună. Toate eforturile noastre se concentrează acum pe elaborarea și aprobarea strategiei.

Pe ordinea de zi a Consiliului Național pentru Tineret a fost stadiul proiectelor propuse pentru Anul European al Tineretului. Avem în plan proiecte dedicate tinerilor din zone defavorizate, mai puțin dezvoltate, sau pentru cei de la sate și comune. Vom organiza o caravană în mediul rural - Tineretul în Mișcare - pentru a-i învăța, de exemplu, ce înseamnă fondurile europene și cum pot fi ele atrase.

La ședință au participat secretarii de stat, Kacsó-Doboly Izabella-Mária, Doina Pârcălabu, subsecretarul de stat Paraschiv Bogdan Florin, directorii din minister și reprezentanții a peste 30 de federații, asociații și fundații de tineret din România", a scris Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.