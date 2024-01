Gheorghe Flutur: ”PNL a luat hotărârea să meargă pe propriile forțe la alegerile de anul acesta”

Prim-vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că liberalii au hotărât să meargă pe propriile forțe la alegerile care vor avea loc anul acesta, inclusiv la cele prezidențiale.

Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Alexandru Dobre

”La momentul la care vorbim, strategia noastră este să mergem pe propriile picioare. Avem resurse, avem experiență și sunt convins că vom găsi soluții ca să mergem la toate alegerile pe forțe proprii. Așa am anunțat până acum în forurile partidului și în felul acesta suntem pregătiți în momentul de față”, a precizat Flutur.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă va fi candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale, Gheorghe Flutur a răspuns:

”Prioritate are președintele partidului în toată chestiunea asta. Sunt convins că vom găsi soluția cea mai bună. Președintele Ciucă este un om care din punctul nostru de vedere, și am văzut în măsurători, are această imagine de om foarte serios, om echilibrat, nu este un om conflictual, este constructiv și are o gândire pozitivă.

Ți-e drag să lucrezi în echipă cu acest om. Are un trecut cu performanțe și de aceea eu cred că are foarte multe calități și poate oricând să fie un candidat cu șanse foarte mari de a fi președintele României”, a punctat prim-vicepreședintele PNL.

Gheorghe Flutur a mai precizat că liberalii cred că pot ”merge pe propriile forțe, prin noi în șine” la alegerile care se vor desfășura anul acesta.

Întrebat despre posibila candidatură a președintelui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, Flutur a spus:

”Ca om politic, dar și ca români, trebuie să te bucuri și să susții ca țara ta să fie reprezentată la vârf, pentru că a fi președintele Consiliului UE asta înseamnă. Aș fi de acord ca România să aibă o astfel de reprezentare. (...) Este o șansă reală, este un culoar foarte bun pentru România, este o șansă cu privire la Klaus Iohannis.

(...) Eu cred că România are de câștigat dacă președintele acestei țări va ajunge președintele Consiliului chiar și interimar. Dar eu sunt convins că președintele Klaus Iohannis merită și are șanse să fie președinte pe un mandat întreg al Consiliului”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Suceava.