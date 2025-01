Ilie Bolojan: Dacă nu se adopta ordinanța trenuleț, am fi avut deficit 11% anul acesta și România intra în incapacitate de plată

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan. Sursa foto: Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, afirmă că ordonanţa trenuleț, care a fost dată la finalul anului trecut, ”n-a scăzut cheltuielile, dar a limitat creşterea lor”. El susţine că, dacă actul normativ nu ar fi fost adoptat, România ar fi intrat ”într-o zonă în care deficitul nu era de 8,6% anul acesta, era de 11% probabil, ceea ce ne-ar fi dus în incapacitate de plată”.

”Ordonanţa nepopulară care a fost dată la final de an, trebuie să recunoaştem asta, n-a scăzut cheltuielile, dar a limitat creşterea lor, ceea ce este foarte important, că altfel am fi intrat într-o zonă în care deficitul nu era de 8,6% anul acesta, era de 11% probabil, ceea ce ne-ar fi dus în incapacitate de plată.

Deci această ordonanţă a fost necesară şi formarea Guvernului înainte de Anul Nou a fost pur şi simplu obligaţie de responsabilitate pentru ţara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, luni seară.

„E nevoie de reducerea cheltuielilor statului, este o chestiune obligatorie, nu se poate altfel”

El subliniază că e nevoie ca statul să reducă cheltuielile, iar acest lucru trebuie început ”de la vârf”.

”Acum, ceea ce trebuie să facem, din punctul meu de vedere, este un pachet de măsuri. E nevoie de reducerea cheltuielilor statului, aceasta este o chestiune obligatorie, nu se poate altfel, pentru că e greu să recuperezi acest 1,6 din PIB, adică aproximativ 30 de miliarde, deci vreo 6 miliarde de euro, din creşteri de venituri, este imposibil. Prin urmare, e nevoie să scădem cheltuielile. Problema este că atunci când creşti nişte drepturi, când creşti nişte cheltuieli, creşterea se vede imediat, de pe o zi pe alta, şi intră în plată pentru mulţi ani înainte.

Când trebuie să faci scădere de cheltuieli, lucrurile nu sunt atât de simple. Sunt contracte colective de muncă, sunt drepturi câştigate, sunt sentinţe judecătoreşti, sunt instituţii care şi-au creat nişte forme de protecţie în care nu le poţi reforma, dar este evident că de la vârf, din punctul meu de vedere, trebuie început acest lucru şi ceea ce se face, în sensul în care se reduce numărul de secretari de stat, se vor fuziona agenţii, se va reduce numărul acestora, inclusiv al structurilor de conducere, este un semnal că lucrurile nu vor mai continua în felul acesta. Asta e o chestiune obligatorie de făcut să se reducă cheltuielile”, a adăugat Bolojan.

„Niciun guvern care vine nu va putea să funcţioneze fără credite”

Liderul PNL a subliniat, de asemenea, importanţa menţinerii investiţiilor ”la un nivel rezonabil, la un nivel apropiat de cele din anii trecuţi”, dar şi prioritizarea investiţiilor şi menţinerea acelora care aduc valoare adăugată, dar şi pe cele în drumuri şi spitale.

”Nimeni, niciun guvern care vine nu va putea să funcţioneze fără credite. Acolo am ajuns datorită evoluţiei pe care am avut-o. (...) Anul acesta trebuie să fim conştienţi că va fi un an dificil, nu va fi un an uşor, în care e greu de presupus că vom putea da foarte multe veşti bune românilor. Trebuie să fim conştienţi de această chestiune şi să le spunem această chestiune, că atunci când cheltui mai mult decât îţi permiţi ani de zile, e doar o problemă de timp până-ţi vine nota de plată”, a completat Ilie Bolojan.