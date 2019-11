Ipoteză explozivă. Dărâmarea Guvernului Dăncilă a fost dictată din afara României. Care ar fi fost, de fapt, scopul

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Congresul PPE, desfășurat în Zagreb, că Adina Vălean reprezintă contribuția ”modestă” a României pentru ”o foarte bună Comisie”. Cu alte cuvinte, Orban le-a spus popularilor europeni că PNL a dat jos Guvernul Dăncilă pentru a avea cale liberă la propunerea comisarului european și să-i asigure PPE majoritatea în Comisie.

„Cetățenii UE au votat pentrut PPE și au oferit o victorie a PPE la nivel european. Noi am obținut majoritatea în Parlamentul European, chiar dacă socialiștii au visat, timp de o săptămână, că ar putea da președintele comisiei, chiar dacă nu au câștigat alegerile, în sfârșit, PPE a reușit să impună, cum era și normal, președintele comisiei, dar când am numărat comisarii, am descoperit o situație nedreaptă. PPE nu avea majoritate în comisie, socialiștii aveau 10 comisari, iar PPE nouă comisari .

Și am decis în România, să nu acceptăm acestă situație nedreaptă, fiindcă vrem să oferim PPE și în comsie, așa că am schimbat guvernul socialist cu un guvern PPE, pentru a putea oferi unul comisar PPE, în persoana Adinei Vălean.

Aceasta este contribuția noastră modestă pentru o comisie foarte bună, o comisie care ar trebui să reprezinte dorința unei majorități a cetățenilor europeni, care au votat pentru PPE”, a spus Ludovic Orban, premierul României, joi, la Congresul Partidului Popular European (PPE), desfășurat în Zagreb.

