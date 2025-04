John Ion Banu-Muscel, la „Un președinte în fața națiunii”: Susțin pedeapsa cu moartea și armele de foc. Trebuie să ne apărăm societatea

Publicat acum 26 minute

„John l-am luat înainte de cetățenie. Nu puteam să mă prezint Ion, când ei nu știau cum se pronunță. Fac totul legal, ăsta e stilul meu. Banu e numele de la tatăl meu, iar Muscel l-am luat de curând, pentru a face cunoscută regiunea în care am copilărit. Chiar dacă sunt născut în Roman, Moldova, am copilărit în Câmpulung Muscel.

Am plecat din România la sfârșitul anului 1984, după circa trei ani și ceva de luptă, în care mulți dintre care mă știu se întreabă cum am reușit să plec în acea perioadă. Am reușit prin perseverență, determinare, prin a merge pe o cale nici stânga, nici dreapta, să nu fiu luat nici prea în serios de administrația socialistă pe vremea aia. Trebuie să recunosc că m-au ajutat, nu direct, SUA, ci faptul că noi beneficiam de cauza națiunii cele mai favorizate și era singurul mijloc cu care Ronald Reagan, pe care îl iubesc, îi sucea mâna lui Ceaușescu. Și așa am plecat”, a explicat candidatul.