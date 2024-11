Liderii PNL au publicat și o fotografie cu vila lui Marcel Ciolacu, după ce Nicolae Ciucă a dezvăluit adresa de acasă a premierului

Ciolacu a anunţat că i-a solicitat secretarului general Mircea Abrudean în şedinţa de guvern de săptămâna trecută să declanşeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RA-APPS la vila din Aviatorilor nr. 86, despre care s-a scris că va fi repartizată preşedintelui Klaus Iohannis la terminarea mandatului, lucru pe care acesta l-a negat în primăvară.

„Aşa cum am promis aseară, i-am cerut în această dimineaţă secretarului general al Guvernului să declanşeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RA-APPS la vila din Aviatorilor numărul 86. Românii au dreptul să ştie ce cheltuieli s-au făcut acolo şi dacă este adevărat că această locuinţă a fost repartizată preşedintelui Klaus Iohannis. Am văzut că preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privinţă. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acţioneze cu onoare, respect şi predictibilitate”, a declarat Marcel Ciolacu.