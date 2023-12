Ligia Deca şi-a făcut bilanţul ca ministru al Educaţiei: "Cea mai provocatoare perioadă a vieții mele"

Am publicat sinteza activității din cea mai provocatoare perioadă a vieții mele, într-un exercițiu de transparență ce pune la un loc munca mea și a echipei de la Ministerul Educației, pe care am onoarea să o coordonez din octombrie 2022. Am înțeles mai bine, în acest răstimp, valoarea muncii în echipă, a criticii constructive și a oamenilor care se dedică celui mai mare sistem public din România. Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care fac lucrurile să se întâmple, celor care nu obosesc să muncească pentru binele copiilor și celor care continuă să vadă binele pe care ne străduim să-l facem și să creadă în el. Sunt convinsă că lucrurile se pot face mai bine. Însă de un lucru puteți fi siguri: înțeleg valoarea lui „împreună”. Iar devotamentul meu și al colegilor de la minister este neclintit de crize, greutăți sau contexte (geo)politice succesive. Vom face tot ceea ce ne stă în putință să transformăm România Educată într-o speranță împlinită pentru fiecare dintre noi. Vă invit să răsfoiți sinteza activității, care este disponibilă în linkul din primul comentariu.