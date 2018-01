Liviu Dragnea, despre momentele în care se uita la Suleiman Magnificul

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, luni, că a urmărit câteva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzaţiile europarlamentarului Cătălin Ivan conform cărora ar fi suspendat o şedinţă de partid pentru acest lucru.



"Am auzit un băiat foarte obraznic şi foarte vocal care când i se apasă pe buton şi lui şi la încă trei colegi, sunt o echipă de patru cu butoanele la ei tot timpul. Am vorbit şi cu colegii, nu-mi aduc aminte ca eu să fi oprit vreo întâlnire politică şi să mă fi uitat la Suleiman Magnificul", a spus Dragnea, după şedinţa CExN al PSD.



El a spus că acest lucru i se pare "o prostie".



"Cred că am văzut câteva episoade acum câţiva ani, dar s-a terminat de mult. Mă mai uit la filme din când în când. Mai greşesc şi mai citesc câte o carte, dar o să-mi revin. Dacă nu e bine, nu o să mă mai uit la filme, nu o să mai citesc cărţi", a adăugat Dragnea.



Europarlamentarul Cătălin Ivan a scris duminică pe Facebook că Liviu Dragnea a suspendat o şedinţă de partid pentru a urmări serialul "Suleiman Magnificul".