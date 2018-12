Liviu Dragnea: Klaus Iohannis e o păpuşă - există o grupare de oameni din mai multe instituţii, condusă de Pahonţu

Foto: Agerpres

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi că preşedintele Klaus Iohannis ar fi o „păpuşă” şi în acelaşi timp un „beneficiar” al statului paralel şi că şeful SPP, Lucian Pahonţu, ar conduce o grupare de oameni care fac parte din mai multe instituţii, având ca principal obiectiv realizarea de bani şi controlul asupra instituţiilor statului.



„Am anunţat de mai multe ori că am speranţe că vom reuşi să destructurăm, să distrugem, să desfacem în bucăţele acest sistem subteran, acest stat paralel, sistem ocult. Sunt şanse foarte mari... (...) Nu (e condus de, n.r. )Iohannis. Deci Iohannis este o păpuşă. El e un beneficiar care sigur că se bucură şi mai dă şi ordine sau mai are şi cereri. Este această grupare de oameni, acum, se pare că cel mai influent în această grupare e Pahonţu, el având deja experienţa trecută, când a crescut sub Traian Băsescu. (...) Mult timp am făcut greşeala să zic: aici este vorba de o inteligenţă malefică, superioară. Nici vorbă. E o grupare de oameni din toate instituţiile. Nu există instituţie care să nu aibă oameni care fac parte din această structură parastatală, din SPP, din SRI, din SIE, din Direcţia de Informaţii a Armatei, din ANAF, din vămi, din poliţie, din Poliţia de Frontieră, din 'Doi şi un sfert', din toate ministerele. Au două obiective: să facă bani, nelegal, şi să păstreze controlul pe toate instituţiile statului, ca să îşi protejeze aceste afaceri, pentru că, până la urmă, toate aceste acţiuni au un obiectiv şi anume să se umple de bani”, a declarat Dragnea, pentru Antena 3.



În ce îl priveşte pe Klaus Iohannis, Dragnea şi-a exprimat convingerea că obiectivul său principal este obţinerea unui al doilea mandat.