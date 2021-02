Ludovic Orban, despre amendamentele PSD la buget: "Vor urma procedura parlamentară"

"Vom susține atât proiectul de lege al bugetului de stat cât și proiectul bugetului de legeal asigurărilor sociale de stat în forma în care au fost adoptate de guvern fără a susține amendamente.

Am stabilit conducerea comisiilor, cine să asigure conducerea comisiilor pentru ziua de mâine comisiile avizatoare altele decât comisiile de buget finanțe care să fie procedura. Avem și un termen destul de strâns în care comisiile vor trebui să acorde avizele, astfel încât să fie transmise către comisiile reunite de buget finanțe până la ora 16:00 pentru a putea începe pentru a putea permite începerea dezbaterii pe articole.

Evident am stabilit modul de lucru în cadrul comisiilor reunite de buget finanțe care vor întocmi rapoarte între cele două proiecte de lege și modul de organizare în plen", a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban: "Aşteptăm să vedem amendamentele PSD"

"Așteptăm să vedem amendamentele. Ele vor urma procedura parlamentară. Am transmisă această solicitare ca miniștrii să fie prezența în comisiile avizatoare", a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban: "Teste rapide anti COVID înainte de dezbateri"

"Ca o măsură de precauție suplimentară din cauza faptului că spre deosebire de celelalte comisii permanente unde am permis ca aceste comisii să se organizeze în sistem mixt, adică și cu prezența fizică și cu prezență online, la comisiile reunite de buget finanțe am stabilit ca prezența să fie fizică și ca o măsură suplimentară de precauție am dat posibilitatea testării prin teste rapide a tuturor participanților la dezbateri. Cel mai probabil testele vor fi plătite din bugetul Camerei Deputaților. Dacă o persoană care va fi testată pozitiv va trebui înlocuită. Noi ne dorim ca miniştrii să facă performanță să nu fie necesară remanierea niciunui ministru", a mai spus Orban.

