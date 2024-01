Marcel Ciolacu spune că pleacă acasă, dacă PSD nu câştigă toate cele patru rânduri de alegeri 

Premierul Marcel Ciolacu pleacă acasă, dacă PSD nu câştigă toate cele patru rânduri de alegeri de anul acesta.

Acest lucru le-a promis liderul social-democraților colegilor săi de partid.

În plus, Ciolacu a dat asigurări că nu îşi va înfiinţa o altă formaţiune politică dacă va pierde alegerile, aşa cum au făcut unii dintre predecesorii săi.

"Este un an provocator anul 2024. Este un an cu toate alegerile.Un an unde categoric că îmi doresc ca Partidul Social Democrat să câștige toate rândurile de alegeri.

Categoric că dacă nu le câştigăm, plec acasă.

Au ieşit imediat specialiştii că e o greşeală, că mi-au zis consilierii mei să spun acest lucruri.

Dar lucrurile sunt simple pe pământ: la un moment dat, toate funcţiile sunt vremelnice, durează mai puţin sau mai mult", a spus liderul PSD, Marcel Ciolacu.