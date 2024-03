Marcel Boloș, anunț despre impozitele din România: "Este cea mai bună alegere"

Am vorbit săptămâna aceasta la Digi24 pe tema cota unică vs impozitare progresivă. Nu s-a schimbat nimic între timp, iar perspectiva mea este cât se poate de fermă: #Cotaunică este cea mai bună alegere pentru România. De ea am beneficiat cu toții în ultimii 20 de ani, de când a fost implementată de Partidul Naţional Liberal. Nu există niciun motiv pentru care țara noastră să adopte un sistem de impozitare progresiv. Sigur că este datoria Ministerului de Finanțe să facă diferite analize, unele chiar sugerate de organismele financiare internaționale. Nu avem, însă, în plan să schimbăm cota unică. Datorită ei suntem competitivi fiscal în cursa pentru atragerea de investitori. Cota unică impulsionează forța de muncă și ajută românii să rămână cu mai mulți bani în buzunare. Și-a dovedit această utilitate imensă pentru economie și populație.