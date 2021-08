Marcel Ciolacu: Cîțu cel cu "ochii injectați și umezi" ar fi trebuit să-și dea deja demisia

„Adevărul se află întotdeauna! Dar onoarea aparține doar adevăraților bărbați de stat! Cîțu cel cu ar fi trebuit să-și dea deja demisia, iar Iohannis să iasă odată și să-și ceară scuze românilor pentru că a pus un penal inconștient și haotic în fruntea Guvernului României! Clotilde, ai legătura”, transmite pe Facebook, liderul PSD Marcel Ciolacu.

Reacția liderului PSD vine după ce agenţia MEDIAFAX şi Aleph News au obţinut, în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale, întreg dosarul penal al premierului Florin Vasile Cîţu, aşa cum el a fost pus la dispoziţie de către autorităţile judiciare americane, şi prezintă faptele şi mărturiile, în ordine cronologică, aşa cum se regăsesc şi reies ele din documentele aflate în dosar.

Florin Cîţu a dispărut din spațiul public de când a izbucnit scandalul. În schimb, este foarte activ pe Instagram. Premierul a postat mai multe fotografii din Statele Unite, însoțite de melodii cu mesaje extrem de clare. De exemplu, la una dintre poze, premierul a ales cântecul "can't stop me now".

