Marcel Ciolacu: "Mi-a fost ciudă faptul că nu am știut demersul fermierilor. Acum s-au lămurit"

"Mi-a fost ciudă pe faptul că nu am știu demersul fermierilor pentru că foarte multe din cele revendicate erau deja bugetate și urmau să se pună în aplicare prin actele normative", spune premierul Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Facebook | Marcel Ciolacu

"Mi-a fost ciudă pe faptul că nu am știu demersul fermierilor, pentru că, împreună cu dl. ministru, foarte multe din cele revendicate erau deja bugetate și urmau să se pună în aplicare prin actele normative. Era ianuarie, abia aprobasem bugetul, dar în acest moment ne-am lămurit cu toții și am învățat foarte multe cu toții, fiindcă erau și lucrurui pe care le scăpasem, mai ales lucruri tehnice, nu lucruri de fond, lucruri de formă care obstrucționau într-un fel activitatea", a declarat Marcel Ciolacu, astăzi, după o vizită efectuată împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la o fermă din Baia Mare.

Întrebat dacă liberalii se puteau implica mai mult, el spune: "Eu îmi văd de treaba mea de prim-ministru".

"Acel ministru propus de PNL, normal că am apelat, tot ca prim-ministru... dar am avut alături de mine miniștrii Agriculturii și Transporturilor, Florin Barbu și Sorin Grindeanu, cu care am lucrat și sâmbătă, și duminică...

Au fost multe neînțelegeri, multe lucruri strânse în ani de zile, multe frustrări, dar nu au fost lucruri esențiale și de fond - legislație nepusă în aplicare, cum era cazul ASF, cu suspendarea RCA pe perioada când camionul nu funcționa... Acum s-au lămurit toate aceste lucruri", a încheiat premierul.