Marcel Ciolacu, despre excepțiile pentru parlamentari privind certificatul verde: ”Nu poți să le impui sancțiuni”

Marcel Ciolacu a spus că Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a venit cu o propunere legislativă în ceea ce privește certificatul verde.

”Categoric că acest certificat verde trebuie să respecte și legile în vigoare, respectiv Constituția României. Este o propunere, am discutat-o politic în cadrul coaliției. Eu nu am vrut să mă exprim și nu o să mă exprim public pe conținutul ei, pentru că nu sunt de specialitate, dar am discutat și cu experții din zona de constituționalitate.

Nu este luată o decizie definitivă în interiorul coaliției. Având în vedere în ceea ce privește zona medicală, cât și legală, astfel încât în acest moment să vă prezentăm acest proiect”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD spune că există acum o ordonanță de urgență cu privire la certificatul verde.

”Dacă acest proiect nu aduce nimic nou, categoric nu are sens să mergem cu un proiect care nu aduce nimic nou. (...) Înseamnă că avem și noutăți în acest proiect. (...) Ministrul a venit cu o propunere care are o latură, în primul rând, de specialitate și o latură să respecte Constituția”, a explicat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a explicat apoi și excepțiile aplicate parlamentarilor.

”În ceea ce privește parlamentarii, de exemplu, nu poți să le interzici accesul, dar poți să le introduci sancțiuni. Faptul că sunt aleși locali, nu poți să le soliciți, pentru că își pot exercita mandatul, conform Constituției, dar poți să le pui sancțiuni”, a mai spus liderul PSD.

