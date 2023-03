Marcel Ciolacu: "Participarea întârziată a femeilor la ocuparea forței de muncă a costat lumea 15% din PIB"

Participarea întârziată a femeilor la ocuparea forței de muncă și antreprenoriat a costat lumea aproximativ 15% din PIB-ul mondial, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu.

"Știu că nu e ușor să fii femeie în România și, pe lângă rolul de mamă și soție, să joci rolul de adevărat contabil al familiei, o răspundere grea, mai ales într-o perioadă dominată de crize sociale majore precum în ultimii doi-trei ani, cu pandemie și război, care au apăsat tot mai puternic pe umerii femeilor."”, a declarat Marcel Ciolacu, luni seara, la deschiderea Galei CONAF – „Women in Economy – Day by day Heroes”.

"Îmi dau seama că această responsabilitate înmulțită de zeci sau de sute de ori în cazul unei antreprenoare din România de azi atârnă enorm și de aceea cred sincer că, într-adevăr, așa cum spune titlul acestei Gale, o antreprenoare este o eroină a zilelor noastre. De aceea, dați-mi voie să mă înclin cu respect în fața tuturor femeilor antreprenor din această țară și să le spun că noi, bărbații, le datorăm imens.

În această seară însă vin în fața dumneavoastră nu doar ca bărbat, ci și ca om politic, lider al unui partid pentru care egalitatea de gen, ca și egalitatea de șanse, reprezintă o valoare fundamentală a stângii moderne", a mai spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a menționat că este alături de CONAF, deoarece crede că "doar dacă reușim să demolăm aceste bariere social-economice dintre oportunitățile de angajare și recompensa pentru muncă dintre femei și bărbați putem spera la o dezvoltare echitabilă a societății noastre.

Spun asta cu gândul la un recent raport al Băncii Mondiale care susține că egalitatea de șanse este efectiv o politică economică extrem de profitabilă. Estimările experților arată că participarea întârziată a femeilor la ocuparea forței de muncă și antreprenoriat a costat lumea aproximativ 15% din PIB-ul mondial".

"Este momentul ca noi, bărbații, să recunoaștem că am fost prea încăpățânați sau prea conservatori și am pierdut prea mult timp"

"Sunt convins că este momentul ca noi, bărbații, să recunoaștem că am fost prea încăpățânați sau prea conservatori și am pierdut prea mult timp. Eu încerc deja să recuperez și am lansat un prim demers în cadrul administrației publice împreună cu partenerii noștri la finalul anului trecut: am depus un proiect de lege prin care 30% dintre candidații de pe liste la alegerile locale să fie femei.

De asemenea, 30% din locurile consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat să fie ocupate de către doamne. De aceea, vă stau alături pentru orice altă inițiativă în sprijinul femeilor în activitatea economică și socială. Ca și dumneavoastră, sunt convins că egalitatea de gen este un obiectiv la care se ajunge doar găsind soluții la problemele acute legate de educație, demografie sau coeziune socială.

Pentru mine, egalitatea de șanse înseamnă de fapt echitate, iar ca lider al stângii, mai ales, cred că doar prin echitate putem spera ca dezvoltarea economică a țării să fie împărțită corect și să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie", a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor.

În finalul mesajului său, Ciolacu a spus: "Știu că încă suntem o societate în care bărbații ocupă atât în politică, cât și în business majoritatea funcțiilor de vârf și vă spun cu sinceritate: să nu vă așteptați ca pur și simplu bărbații să se dea la o parte! De aceea, vă îndemn să acționați conform îndemnului primei femei de culoare ajunsă congresman american, care spunea simplu și răspicat: 'Dacă ei nu v-au pus loc la masă, veniți cu scaunul pliant!'".