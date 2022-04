Marcel Ciolacu după vizita în Ucraina: ”Domnul Florin Cîțu a făcut parte din cu totul alt scenariu!”

”A fost o agendă destul de încărcată, cu teme comune abordate cu cei trei înalți oficiali, respectiv românii din Ucraina, războiul incorect dus cu Rusia, anumite probleme economice și de relații între România și Ucraina, gestionarea refugiaților ucraineni din România și care sunt etapele și unde poate statul român să ajute mai mult Ucraina aflată sub o agresiune total incorectă din partea Rusiei și total ilegală.

A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu primul ministru, nu vă pot ascunde faptul că a fost informat și președintele României, domnul prim-ministru având un mandat de la președintele României și a fost un semnal clar pentru că atât eu cât și domnul prim-ministru, în afară de funcțiile de președinte al camerei și de prim-ministru, eu sunt președintele Partidului Social Democrat iar domnul prim-ministru este președintele Partidului Național Liberal. Și a fost un semnal, pentru că știți foarte bine că Parlamentul României reprezintă voința poporului respectiv și am fost cu o majoritate parlamentară și politică în Ucraina, fiind împreună în această delegație de peste 65% din Parlament, lucru evidențiat și de către președintele Parlamentului cât și de Președintele Ucrainei.

Domnul președinte, Florin Cîțu, am avut împreună o discuție pe telefon înainte de a pleca eu împreună cu domnul Nicolae Ciucă. Amândoi am fost invitați de către președintele Ucrainei. Între timp, pe căile diplomatice, s-a creionat această deplasare împreună cu primul ministru și din punctul meu de vedere, corectă, ținând cont de semnalul politic pe care l-a dat România Ucrainei, că are susținerea a peste 65% din Parlament în acest moment.

Domnul Florin Cîțu a avut un program comun cu președintele Parlamentului din Elveția, Macedonia și din ce aveam eu informații, nu am apucat să vorbesc cu domnul Florin Cîțu, și cu domnul prin-ministru al Bulgariei.

Cred că domnul Florin Cîțu este cel mai în măsură să vă răspundă la acest lucru însă sunt ferm convins că a avut un mandat din partea Senatului și că a avut un birou permanent în acest sens.

Domnul Florin Cîțu a făcut parte din cu totul alt scenariu, un scenariu mai amplu, cu alți președinți de parlamente europene.

Cred că devenim puțin cârcotași, înțelegeți că au fost două delegații cu două obiective total separate. A fost o delegație politică reprezentând președinții celor două mari partide din România, având o majoritate de peste 65% în Parlament și domnul prim-ministru, cu mandat din partea președintelui, cum este și corect și normal, deoarece a fost întâlnirea și cu președintele Ucrainei, și altă delegație la nivel European formată din mai mulți președinți de Parlament. Este corectă abordarea și dimpotrivă, eu cu președintele Parlamentului am avut discuția că urmează a doua zi să vină domnul Florin Cîțu”, a declarat Marcel Ciolacu.

”Am analizat în timp real ce s-a întâmplat la Tiraspol”

”În delegație a fost și domnul ministru de Externe și am analizat în timp real ceea ce se întâmplat la Tiraspol. A fost mai mult o provocare și o încercare de a atrage o zonă de conflict nouă. Cred că împreună cu președintele Senatului vom face foarte curând o întâlnire la nivel parlamentar cu Republica Moldova, o să hotărâm unde va avea loc această întâlnire. Cred că întâlnirea va avea loc în România. Vedem dacă întâlnirea va fi la nivelul birourilor permanente reunite sau vor fi și cu comisiile externe. Noi dorim ca într-o săptămână să aibă loc această activitate”, a mai spus liderul PSD.