Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au împachetat cadouri pentru veteranii din Al Doilea Război Mondial

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au împachetat cadouri ce urmează să fie trimise veteranilor, în semn de recunoștință pentru cei care au luptat în cel de al doilea Război Mondial.

Sursa foto: Facebook/Nicolae Ionel Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă și liderul PSD, Marcel Ciolacu, au participat la evenimentul Recunoștință veteranilor de război, organizat pentru toți cei care au participat în cel de al doilea Război Mondial.

Cei doi liberi ai coaliției de guvernare au împachetat cadourile care vor fi trimise veteranilor de război.

"Au mai rămas aproximativ 1.200 de veterani de război. Asta înseamnă patriotism și cred că oamenii politici ar trebui să înțeleagă adevăratul sens al cuvântului patriotism și a implicării directe în momentele dificile ale României.

Consider că nu este suficient ca un om politic să se înfășoare într-un tricolor și să meargă la o manifestare ca să arate lumii că este patriot", a declarat Marcel Ciolacu.

Citește și: Cum vrea Guvernul să reducă veniturile românilor. Milioane de angajați ar fi afectați

"Am participat și în acest an la activitatea de împachetare a cadourilor pentru cei puțin peste 1.000 de veterani de război. Evenimentul face parte din campania Recunoștință veteranilor de război, în contextul zilei dedicate, pe care o marcăm în fiecare an pe 29 aprilie.

Acești eroi care au pus libertatea țării mai presus de propria lor viață au tot respectul și toată aprecierea mea. Probabil că nu vom reuși niciodată să le mulțumim suficient pentru tot ceea ce au făcut pentru țară, dar este de datoria noastră să le răspundem cu recunoștință și solidaritate.

Am întâlnit veterani cu povești de viață impresionante, care ne amintesc cât de important este să prețuim sacrificiile făcute în numele libertății și demnității noastre naționale. Le mulțumesc și le urez multă sănătate!", a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.