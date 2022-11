Marcel Ciolacu, despre Nicuşor Dan: "E bine să îşi dea demisia. Nu are capacitatea să conducă primăria"

Marcel Ciolacu este de părere că e bine ca Nicușor Dan să își dea demisia. "Nu are capacitatea să conducă primăria", a declarat preşedintele PSD.

Sursa foto: Antena 3 CNN | Hepta

Întrebat la Antena 3 CNN despre Nicușor Dan, Ciolacu a spus că nu îi este adversar, nu știe pe cine reprezintă: „E membru PNL, USR, nu știu? Mi s-a adresat cu . Când făceam toate nenorocirile pe care le invocă președintele, când vindeam Ardealul, nu m-am adresat cu . E o constatare. I-am zis , cu toate că a furat alegerile să fie acolo primar. Nu am înțeles de ce mi se adresează mie, nu sunt prim-ministru. Dar tu te interesezi de căldură bucureștenilor pe 10 noiembrie? Eu cu Toma de la Buzău avem discuții din iulie despre abordarea cu termoficarea în Buzău. Cică să sune Ciolacu pe ministrul Finanțelor, păi în noiembrie vrei să îl sun? Să fac trafic de influență?”.

Liderul PSD a spus despre Nicușor Dan că are excedent, sunt date publice, de 200 de milioane de lei.

"O să discutăm în coaliție dacă prim-ministrul dorește să o avem, că nu e în atribuțiile mele, să vadă de ce să ajute Bucureștiul, dacă e așa o catastrofă. Rectificarea se face la sfârșitul lui noiembrie, dar tu ești primar și te trezești pe 10 noiembrie că ai o discuție în ce privește încălzirea?

Pentru mine, îmi mențin părerea, e bine să își dea demisia și să lase bucureștenii să găsească un viceprimar, nu are capacitatea să conducă primăria. Nu înseamnă că nu are minte, dar nu are știință administrativă să conducă. Liberalii trebuie să recunoască că au greșit când l-au susținut pe Nicușor", a afirmat liderul social-democrat.