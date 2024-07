Marcel Ciolacu spune că taxele nu vor crește anul viitor: Exclus mărire de TVA. Negociem cu Comisia să reducem deficitul în 7 ani

Marcel Ciolacu a precizat că varianta majorării TVA i-a fost propusă și în trecut, dar a refuzat-o. Sursa foto: Inquam Photos-Octav Ganea

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, că nu vor exista creşteri de taxe şi impozite anul viitor, la fel cum este exclusă creşterea TVA. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marţi, la lansarea celei de-a 22-a ediţii a lucrării „Carta Albă a IMM-urilor din România”, că România are o mare problemă – evaziunea fiscală, însă combaterea acesteia trebuie făcută după analize de risc, nu după controale aleatorii.

„Aud de mărire de TVA – este exclus așa ceva. Este cea mai simplă abordare pe care o poate avea un Guvern, astfel încât să împartă o povară indiferent de ce venituri ai. Nu cred că România își permite anul viitor să aibă măriri de taxe și impozite. România trebuie să facă o analiză – și avem reforma fiscală – în continuare în zona de excepții. Și știm foarte bine că orice decizie luată în 2025 are efecte fiscale în anul fiscal 2026. România are nevoie de 4 ani de construcție, de asumare. Repet: asta nu înseamnă impozite noi și taxe noi, pentru că numai o minte îngustă vine cu taxe noi și impozite noi într-o perioadă de dezvoltare a unei țări și într-o perioadă totuși într-o fragilitate macroeconomică europeană”, a declarat Ciolacu.

Premierul afirmă că s-a reuşit ca investiţiile publice să nu fie blocate în ultimii ani.

„Avem o mare problemă – în afară de inflaţie. Avem evaziunea fiscală. Nu puteam să ne mai uităm în continuare la Ministerul de Finanţe cum continuă acele controale aleatorii, ceva empiric, ce nu se mai face niciunde în lume. Există softuri de risc, care-ţi analizează cifrele. Nu trebuie să pleci cu borseta sau gentuţa pe la agenţii economici, aleatoriu, cum îţi să un calculator. Trebuie să te duci după o analiză de risc făcută de inteligenţa artificvială. NU trebuie să avem tone de hârtii şi rapoarte pe care pe urmă şi cei de la ANAF şi MF şi dumneavoastră să le întocmim după nu ştiu ce control. Știu. Au deranjat toate modificările fpcute de domnul ministrul Boloș. Oameni buni, statul român nu avea nicio informaţie. Statul român lua decizii dacă le lua, bune, după ureche”, a mai declarat premierul.

Acesta a precizat că parte din rezolvarea problemei este digitalizarea.

„Era normal să caut companiile cele mai importante la nivel mondial din aceste sectoare – Microsoft, Google, Oracle – care au venit şi se implică în digitalizarea şi modernizarea sistemului public”, a mai precizat premierul, explicând că fieccare primărie, fiecare minister avea soft propriu şi nimic nu era integrat.

Premierul a afirmat că România va avea cea mai mare creștere economică din Europa. „Cu toți cu care am avut discuțiile, inclusiv cu BNR, acolo ne ducem. Dacă anul trecut am avut creștere economică pe investiții, anul acesta am văzut că a scăzut nevoia de consum, începem să avem și o revenire pe consum în România”, a spus el.

Acord cu Comisia pentru reducerea deficitului în 7 ani

La declarațiile de presă, premierul a fost întrebat din nou despre posibilitatea creșterii de taxe în 2025. Acesta a spus, din nou, că nu vor fi crescute, chiar dacă a recunoscut problemele pe care România le are cu deficitul.

„Ce mi-a zis Comisia, și am respectat, sub nicio formă să avem deficit pe consum. Am stat cu Pedro Sanchez, cu premierul Spaniei, au o datorie de 110%. Mi-a zis: când s-a dezvoltat infrastructura Spaniei s-a dezvoltat pe împrumuturi. Deficitul nu a fost niciodată pe consum. Faptul că am ajuns cu Comisia la un dialog normal și cu următoarea comisie parafăm acordul să avem un acord pe 7 ani pentru intrarea într-un deficit de 3% arată că nimeni nu dorește să crească niciun impozit și nicio taxă”, a spus premierul.