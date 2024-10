Marcel Ciolacu, la Chişinău: "Securitatea Moldovei este în UE, nu în dependenţa faţă de Rusia"

Marcel Ciolacu a participat la conferinţa de la Chişinău alături de omologul său Dorin Recean.

UPDATE. Marcel Ciolacu a demarat la ora 12, conferinţa de presă alături de premierul moldovean Dorin Recean.

Premierul României a precizat că intrarea în Uniunea Europeană va aduce beneficii Republicii Moldova.

"Ştiu provocările pe care le are România, ştiu provocările, la fel de bine ca şi dumneavoastră, pe care le are întreaga Europă. Nu facem abstracţie de contextul internaţional şi de crizele de securitate, din acest moment, din Europa şi din Orientul Mijlociu. Normal că provocările cele mai mari sunt în zona economică. Mai mult, şi în România, şi în Republica Moldova e şi an electoral. Eu vă felicit, domnule prim-ministru, vă felicit şi întreaga echipă guvernamentală, pentru faptul că aţi rămas fermi, indiferent de costuri politice şi de discuţii în perioada electorală, fermi pe drumul european al Republicii Moldova. Şi cred cu tărie că acest drum european va duce, de fapt, la bunăstarea cetăţenilor din Republica Moldova", a mai declarat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.



El a punctat că între România şi Republica Moldova este mai mult decât o relaţie de fond.



"Eu nu cred în fratele mai mic, fratele mai mare, dimpotrivă. Suntem fraţi şi avem împreună un singur obiectiv. În acest moment, obiectivul principal este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană", a adăugat Ciolacu.



Şeful Executivului de la Bucureşti a prezentat şi ce înseamnă pentru România apartenenţa la UE.



"Avem, ca şi comparaţie, 20 de miliarde de euro în acest moment, se investesc din bani europeni în acest an în România. Asta înseamnă integrarea în Uniunea Europeană. Avem, vorbeam de programul de împădurire al dumneavoastră, România beneficiază de un grant de 500 de milioane de euro numai pentru împădurire. În acest moment, în România, am ajuns la un salariu mediu de 1.100 euro. Am ajuns la o pensie medie de 550 euro. Asta va aduce şi Republicii Moldova integrarea în Uniunea Europeană. Nu putem vorbi despre Republica Moldova decât în interiorul Uniunii Europene", a subliniat Ciolacu.



El a spus că Rusia nu este nicio garanţie pentru Republica Moldova şi va duce Republica Moldova în "zona izolării şi a sărăciei".



"Am o rugăminte şi nu vreau să mă implic şi nici nu am voie constituţional în alegerile din Republica Moldova, dar un singur lucru o să-mi permit să spun: Rusia nu este nicio garanţie pentru Republica Moldova. Rusia va duce Republica Moldova în zona izolării Republicii Moldova, în zona sărăciei. Nu va aduce nici securitate, nici dezvoltare", a mai declarat Ciolacu.



În acelaşi context, el accentuat importanţa proiectelor comune.



"Avem foarte multe investiţii în Moldova din România, care, deja, noi trebuie să anticipăm care vor fi următorii paşi de interconectare cu Republica Moldova. Republica Moldova trebuie să aibă o conectare directă pe ecartament european de cale ferată între Chişinău şi Iaşi. Cu toţii realizăm faptul că s-a terminat perioada cu poduri de flori şi cu... Trebuie să fim mult mai implicaţi pentru a dezvolta cele două ţări. Avem acest prim exemplu cu primul pod pe care îl construim. Sunt ferm convins că în perioada următoare vom veni şi cu alte investiţii. Avem interconectarea în zona energetică, astfel încât Republica Moldova să fie cât mai stabilă în această zonă şi să nu aibă constrângeri politice de la alte state", a explicat Ciolacu.



În altă ordine de idei, premierul român a subliniat că România trebuie să fie "podul" Republicii Moldova către Uniunea Europeană.



"Eu nu doresc o conectare totală a Republicii Moldova de România şi Republica Moldova să nu aibă altă cale decât prin România. Dimpotrivă, România trebuie să fie podul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Republica Moldova nu trebuie să fie dependentă de România total. Suntem şi noi dependenţi de dumneavoastră, şi dumneavoastră de noi, pentru că suntem state vecine. Şi atunci ar trebui în perioada următoare, fiindcă alegerile de obicei vin şi pleacă, rămânem în aceeaşi zonă aplicată. Ştiu ce provocare e aici - sunt cei doi miniştri ai Agriculturii, şi din România, şi din Republica Moldova. Ce provocări avem noi în România în această perioadă? Şi cu seceta, şi cu emoţia războiului, şi cu tranzitul de grâne - aceleaşi provocări. Cu adevărat, noi ne-am permis să le trecem mult mai uşor. Noi am avut şi suportul Uniunii Europene pentru a face faţă acestor provocări. Acelaşi lucruri trebuie să îl aibă şi Republica Moldova. Până când veţi avea o integrare, România va fi alături de dumneavoastră să depăşiţi toate aceste provocări", a mai declarat Ciolacu.

Textul iniţial al ştirii:

Premierul Marcel Ciolacu va efectua, vineri, o vizită oficială în Republica Moldova, în cadrul căreia va avea o întrevedere cu omologul său, Dorin Recean, şi, de asemenea, se va întâlni cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cu preşedintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.



Şeful Executivului va fi însoţit de vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, şi ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, conform Agerpres.



"Merg la Chişinău pentru a reconfirma sprijinul solid şi fără echivoc al României pentru Republica Moldova, pe toate palierele. Rămâneam vocea fermă ce susţine integrarea europeană a Republicii Moldova, continuăm implementarea Acordului de 100 de milioane de euro, care generează proiecte de impact, şi vom accelera interconectarea noastră în domenii vitale ca energia, infrastructura şi transporturile. Toate aceste eforturi sunt în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Reconfirmarea opţiunii europene de către cetăţeni, la alegerile din 20 octombrie, este însă crucială pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova, singura cale spre dezvoltare şi o viaţă mai bună", a afirmat premierul Marcel Ciolacu, citat într-un comunicat al Guvernului.



Agenda vizitei oficiale va include întrevederea prim-ministrului României cu omologul său, Dorin Recean, la finalul căreia cei doi premieri vor susţine declaraţii comune de presă şi vor participa la ceremonia de predare a microbuzelor şcolare donate Republicii Moldova de către statul român.



De asemenea, şeful Executivului va avea întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.



Aflat la Chişinău, prim-ministrul României va merge în vizită la Mitropolia Basarabiei, unde va avea o întrevedere cu Mitropolitul Petru al Basarabiei.