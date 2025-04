Mădălin Hodor, vicepreședinte al CNSAS: „Crin Antonescu nu a colaborat cu Securitatea. A fost urmărit de Securitate”

Mădălin Hodor, vicepreședintele CNAS Foto: Agerpres

Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a intervenit pentru a confirma în mod clar și direct că Crin Antonescu nu a colaborat cu Securitatea. Hodor a clarificat că Antonescu a fost urmărit de Securitate și că el este, de fapt, profesorul care apare în adeverința CNSAS, nu titularul notei.

„Îmi rezerv dreptul de a nu comenta diversele poziționări publice pe care le au colegii mei. Eu pot să spun poziția oficială a instituției în care lucrez de 25 de ani. Poziția oficială a CNSAS e exprimată negru pe alb în acea adeverință și ea că Crin Antonescu nu a colaborat cu Securitatea. E poziția oficială și răspunsul oficial în urma verificării candidatului Crin Antonescu, nimic altceva nu mai e de discutat.

Această adeverință, acest document publicat pe site-ul CNSAS este rezultatul acestor acțiuni de verificare a candidaților. E un lucru pe care CNSAS îl face în mod regulat de mulți ani. Noi verificăm și venim cu rezultatul pentru public. Nu aș vrea să las să se înțeleagă că există vreo scurgere de documente la CNSAS. A fost publicat în cadru legal, nu a fost scurs în niciun fel către presă. E vorba de interpretările pe care acest document le-a generat în mass-media. Poate, într-adevăr, formulările tehnice au stârnit într-o parte sau alta anumite reacții. Înțeleg perfect acest lucru pentru că nu toată lumea e familiarizată cu limbajul tehnic, am văzut că au existat până și confuzii – s-a spus că e vorba de un profesor urmărit de Securitate, acel profesor e chiar domnul Crin Antonescu, despre dânsul e vorba, nu despre titularul notei”, a explicat Hodor la Antena 3 CNN.

Mădălin Hodor a mai clarificat și cu privire la felul în care sunt scrise adeverințele produse de CNSAS, spunând că s-ar dori folosirea unui limbaj mai accesibil, însă că membrii CNSAS sunt „constrânși de prevederile legale” și că adeverințele trebuie să fie scrise în limbaj tehnic.

„Din păcate, am vrea să facem lucrul ăsta dar suntem și noi constrânși de niște prevederi legale, nu putem să folosim alt limbaj decât cel de specialitate, cel prevăzut de lege, noi am scris acolo cercetare informativă, nu știu câți oameni înțeleg ce înseamnă asta.

Pentru că acel comunicat a venit în urma unei ședințe pe care noi am făcut-o și votat-o, eram obligați să dăm acel comunicat imediat după votul din ședința colegiului, în vreme ce întocmirea adeverinței necesită niște proceduri tehnice – se face un extras de ședință, acel extras se duce către direcția juridică a noastră care întocmește avizul, avizul se citește și se pune pe site”, a spus Mădălin Hodor la Antena 3 CNN.

Mărturiile prietenilor lui Crin Antonescu

Prietenul pe care Crin Antonescu a povestit că l-a protejat de Securitatea comunistă, Ștefan Costache, a făcut dezvăluiri, marți, în exclusivitate la Antena 3 CNN, imediat după ce candidatul la alegerile prezidențiale din partea Alianței Electorale „România Înainte”, a făcut precizări privind adeverința eliberată de CNSAS.

El a subliniat că dacă ar fi fost trădat de Crin Antonescu, nu ar fi reușit să fugă din țară în Canada, pe vremea comuniștilor.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca și l-am rugat frumos să-mi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat. Pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia și să-i asigure că sunt în siguranță și că-i voi contacta cu prima ocazie.

Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie.

Nu am fost profesor de istorie, e o neînțelegere, eu am absolvit facultatea de Construcții. Eu am avut acest lucru planificat, cu alt prieten bun cu aceleași intenții din Brașov, suntem amândoi aici (n.r. în Canada), ne-a reușit excursia, cu care am comunicat în secret și a urmat să ne întâlnim, am plecat cu trenul la București și de acolo la Reșița unde am plecat pregătiți cu rucsacele noastre într-o călătorie de cinci zile.

Nu mi-amintesc foarte clar de cronologia evenimentelor, dar îmi amintesc de Bulgaria. La prima mea întoarcere în România, în 1993 cred că a fost, ne-am întâlnit un grup de prieteni și mi-a spus Crin că a fost, fiind la vremea acea cred că era la Arheologie în Tulcea, și mi-a spus că a fost abordat de un domn și i-a spus că ne-a făcut-o prietenul, iar Crin i-a răspuns „v-a făcut-o vouă, nu mie”.”, a povestit Ștefan Costache, la Antena 3 CNN.

Octavian Marius Popa, unul dintre cei aflați în cercul de prieteni al lui Crin Antonescu din tinerețe, a dat și el detalii legate de episodul cu Securitatea de la sfârșitul anilor 1980, când actualul candidat la prezidențiale a avut calitatea de urmărit într-un dosar al poliției politice comuniste. Popa povestește cum a fost abordat de un securist în camera sa de la cămin, acesta punându-i întrebări cu privire la Ștefan Costache

„Da, m-am trezit cu un ofițer de la Securitate în camera mea. S-a prezentat ca ofițer și m-a rugat să stăm de vorbă, a început să mă întrebe, să mă interogheze, dacă știam că Ștefan vrea să fugă din țară, i-am spus că nu. Dacă cunosc cercul lui de prieteni de la Brașov, i-am spus că nu, chiar nu-i cunoșteam. Discuția a fost lungă, mi-am dat seama că omul știa anumite lucruri din biografia mea, eu aveam, se pare, un dosar de urmărire de pe la 15 ani. Nu știu de ce mi-a spus acele lucruri, poate să mă intimideze. A încercat să mă convingă că i-aș face un mare bine prietenului meu Ștefan dacă, aflând că are vreo nemulțumire care l-ar determina să fugă, i-aș anunța pe ei ca să o rezolve. Mi s-a părut foarte caraghios, drept pentru care mi-am cam bătut joc de ofițerul de Securitate. Am dat o declarație, am semnat-o, în care am zis că nu știam aia, nu știam aia, nu știam aia. Lucru care era și adevărat, nu știam, eu nefiind chiar așa apropiat de Ștefan.

Nu știam și de alți oameni, dar din discuția cu el, am înțeles că ne-au anchetat pe toți care fuseserăm într-un fel sau altul menționați de Ștefan, v-am spus cum, lăsase în dulapul lui de acasă îmbrăcăminte cu bilețele haioase, că avea simțul umorului. Au fost găsite la percheziții. Și tot grupul de prieteni pe care nu-l cunoșteam, de la Brașov, au fost anchetați și ei.

Au fost mult persoane, eu m-am și mirat. Nu în seara respectivă, a doua – Ștefan nu cred că-și mai aduce aminte, m-am dus și i-am povestit ce s-a întâmplat și l-am sfătuit să fie prudent”, a spus Octavian Marius Popa într-o declarație în exclusivitate la Antena 3 CNN.