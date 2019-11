"Mărul otrăvit" pe care i l-a lăsat Eugen Teodorovici lui Florin Cîțu la Ministerul de Finanțe

Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, afirmă că nu şi-a dat acordul pentru împrumutul de 775 milioane de lei atras luni de la bănci şi îi solicită noului ministru, Florin Cîţu, o analiză a operaţiunii.



"Ieri nu ne-am împrumutat noi pentru că ieri a fost alt guvern. Eu, ca ministru de Finanţe, nu mi-am dat acceptul pe niciun fel de operaţiune sau tranzacţie de acest fel. Probabil că cineva din ministerul de Finanţe a încălcat ceea ce trebuia să respecte", a afirmat marţi Teodorovici, înainte de predarea mandatului către Florin Cîţu.



Întrebat dacă are şi un nume pentru persoana din minister responsabilă de această situaţia, fostul ministru a răspuns: "Probabil că secretarul de stat coordonator pentru politica de trezorerie, dacă dânsul a făcut. Pentru operaţiunea de ieri eu nu mi-am dat un acord în acest sens".



În aceste condiţii, Eugen Teodorovici îi solicită lui Florin Cîţu o analiză inclusiv asupra operaţiunii de luni.



"O să îl rog de domnul ministru Cîţu să facă o analiză inclusiv asupra operaţiunii de ieri şi dacă are toate argumentele necesare să propună o schimbare în prima zi de lucru a domniei sale", a subliniat Teodorovici.



Referitor la costurile cu care s-a împrumutat statul, fostul ministru al Finanţelor a precizat că dobânzile sunt ale pieţei şi a arătat că nu crede ca cineva să se fi putut împrumuta la costuri mai mici.



Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, luni, 775 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduală de 78 luni, la un randament mediu de 4% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR).



Finanţele au planificat, în noiembrie 2019, împrumuturi de la băncile comerciale de 4,11 miliarde de lei, din care 200 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont şi 3,4 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligaţiuni de stat, la care se poate adăuga suma de 510 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.



Suma este mai mare cu 115 milioane lei faţă de cea programată pentru luna octombrie şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.