Preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, a susţinut că patru senatori de la ALDE au fost alături de el la plenul de marţi, trei votând pentru a prelua conducerea Camerei superioare iar al patrulea s-a abţinut.



"Au fost câţiva colegi din ALDE (care au votat cu el în turul doi - n.r.) (...) Au fost alături de mine trei colegi şi cu unul care nu a votat, deci patru. Nu am ezitat să spun că, din punctul meu de vedere, trebuie ca ALDE să contribuie la relansarea discuţiilor cu PSD şi să facem ceea ce e necesar pentru ca o guvernare constituţională echilibrată să ofere oamenilor posibilităţile pe care ei le aşteaptă foarte mult", a spus Meleşcanu după ce a fost ales preşedinte al Senatului.



El a adăugat că este în continuare membru în ALDE şi în grupul parlamentar al acestui partid, cu toate că senatorii grupului au susţinut un alt candidat.



"Asta a fost o decizie a grupului (să îl susţină pe Ion Popa - n.r.), eu am considerat că am o şansă să câştig la vot, nimeni nu îmi dă o funcţie, totul se obţine prin vot în Parlament", a menţionat el.



Meleşcanu a afirmat că va contribui la dezvoltarea ALDE şi va încerca să îşi promoveze colegii senatori "pentru ca ei să poată să îşi prezinte ideile, propunerile şi interesul pe care îl manifestă pentru discuţiile din Parlament".



Teodor Meleşcanu a mai spus că nu se poate aplica parlamentarilor decizia adoptată săptămâna trecută de partid potrivit căreia persoana care acceptă o funcţie cu susţinerea altei formaţiuni îşi pierde automat calitatea de membru al ALDE.



"Săptămâna trecută a fost adoptată o asemenea decizie, însă, din punctul meu de vedere, ea nu se poate aplica senatorilor şi deputaţilor pentru simplul motiv că regimul acestora le dă dreptul de a candida pentru orice funcţie în Parlament, fără niciun fel de constrângere. Din punctul meu de vedere, nu este corectă", a apreciat el.