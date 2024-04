Sancţiuni pentru medicii care duc pacienţii de la stat la privat | Anunţul Ministrului Sănătăţii, Alexadru Rafila

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a precizat că se lucrează la o strategie pentru a sancționa medicii care duc pacienți din sectorul public la privat.

După scandalul în care este implicat Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al coaliţiei PSD-PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila vrea să schimbe legea în domeniul medical.

"Lucrăm la o strategie care să limiteze acest lucru. Nu știu dacă o să putem să o eliminăm. O să încercăm să facem lucrurile astea aplicat și într-un mod care responsabilizează medicii. Cred că ar trebui făcută o declarație pe propria răspundere a medicilor care lucrează în instituțiile publice privind acest aspect, că nu direcționează pacienți.

Trebuie stabilite și niște sancțiuni care să poată să fie aplicabile și pe de altă parte, și asta o să introducem curând în criteriile de performanță ale managerilor, este vorba de modul în care este respectat programul de lucru în spitalele publice, pentru că un medic care lucrează într-un spital public trebuie să desfășoare o activitate de cel puțin 6 ore, iar completarea până la 7 ore o face printr-un serviciu de gardă sau prin două gărzi. Depinde de unitatea sanitară", a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Întrebat despre aceste propuneri, profesorul universitar Bogdan Glăvan a spus:

"Ce ne lipsește este bunul simț. Am să vă dau un exemplu personal. Eu, ca și mulți de zeci de mii de antreprenori din România care ne-am făcut o firmă la un moment dat, am muncit în firma aia, dar n-am avut contract de muncă. Da, am muncit pentru ea, că am înființat-o, am muncit în cadrul ei. În fine, n-am avut salariu sau altceva. Și domnul Cîrstoiu foarte bine a muncit în clinica lui. Atenție, în clinica lui!

În clinica în care și-a înregistrat Jeep-uri de lux și proprietăți. Asta este problema. Că ar fi trebuit să recunoască, domnule, am muncit gratis.

Da, pentru mine am făcut-o, dar nu pentru altcineva. Nu din devotament pentru pacienți. Asta e pe planul doi. Nu poți să ieși în față și să spui am făcut-o, de dragul sănătății. Păi nu, că ai făcut-o pentru buzunarul tău. În ultimă instanță ți-ai scos dividende din firma aia. Asta este ideea. Nu-i nimic condamnabil să muncești gratis în firma ta. Însă este problematic dacă firma ta este legată de sectorul public, unde ești remunerat", a spus la Antena 3 CNN, profesorul universitar Bogdan Glăvan.