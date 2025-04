Ministrul Sebastian Burduja îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Capitala e în pragul colapsului bugetar, Termoenergetica intră în insolvență”

Sebastian Burduja a declarat că Nicuşor Dan este „politicianul care după 1989 a ridicat duşurile reci la rang de politică publică”. Foto: Facebook/Nicușor Dan, Facebook/ Sebastian Burduja

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat, miercuri, că București este în pragul falimentului și a lansat un atac dur la adresa primarului Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că s-a înscris în cursa prezidențială pentru a „fugi” de problemele din Capitală. Mai mult, Burduja i-a avertizat pe bucureșteni că s-ar putea trezi cu „executări silite” ale bunurilor deținute de Primăria Capitalei. Mai mult, ministrul a anunțat că Termoenergetica l-a anunțat pe edil că intră în insolvență, după ce Primăria condusă de Nicușor Dan nu a realizat plățile datorate.

Ministrul Energiei a spus că unul din cinci bucureșteni nu are apă caldă, situație pentru care a dat vina pe edilul Nicușor Dan.

„Suntem astăzi la unul dintre cele patru CET-uri din Bucureşti. În fiecare iarnă ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne ajute să ţinem aceste fiare vechi de 60-70 de ani în stare de funcţionare, pentru ca bucureştenii să aibă cât de cât apă caldă şi căldură. Şi atunci când nu au, să fie din cauza stării reţelei de termoficare şi nu din cauza Elcen-ului. Şi în sezonul rece pe care l-am traversat, Elcenul încă o dată şi-a făcut treaba.

Oamenii din Elcen s-au asigurat că toate aceste instalaţii, toate aceste echipamente din anii 60-70 au funcţionat încă o iarnă. Din păcate la acest moment, chiar acum când vorbim, este una dintre situaţiile întâlnite des în Bucureşti. Unul din 5 bucureştieni nu are apă caldă. Dacă vă uitaţi pe aplicaţia Termo Alert, vedeţi acest lucru. Starea sistemului e pe roşu 81%. Şi dacă privim şi harta de pe aplicaţie, vedem toate punctele roşii de pe harta. Acolo sunt familii de bucureşteni, sunt bătrâni, sunt copii mici, sunt oameni care s-au trezit de dimineaţă şi vrând să facă un duş, au făcut un duş rece”, a spus ministrul Energiei, într-o conferinţă de presă.

Burduja: Nicușor Dan fuge de problemele Bucureștiului

Sebastian Burduja a declarat că Nicuşor Dan este „politicianul care după 1989 a ridicat duşurile reci la rang de politică publică”.

Liderul PNL Bucureşti l-a criticat dur pe edilul Capitalei pentru decizia de a candida la alegerile prezidențiale la scurt timp după ce a câștigat un al doilea mandat la Primăria București.

„De ce candidează Nicuşor Dan la preşedinţia României? Cu siguranţă nu candidează pentru că există Elena Lasconi, care este, a fost, nu ştim, candidatul USR, a luat foarte multe voturi, cred că 1,7-1,8 milioane de români au votat-o. Sigur, până a fost aruncată pe scări cu concursul domnului Nicuşor Dan, e indubitabil pentru toată lumea. Candidează pentru că, nu ştiu, coaliţia de guvernare n-a reuşit să aibă un candidat comun, pro-european, cu echilibru? Îl are. Este domnul Crin Antonescu.

Şi mi-am dat seama că domnul Nicuşor Dan candidează pentru că pur şi simplu este depăşit. Fuge de problemele Bucureştiului. Nu mai are cum să le rezolve, nu mai are cum să îi păcălească pe bucureşteni, după aproape 5 ani. I-a păcălit odată, e adevărat, la ultimele alegeri şi am spus-o imediat după alegeri că respect votul bucureştenilor. Sigur, n-am crezut că e un primar bun nici atunci că, dacă aş fi crezut asta, n-aş fi candidat. Dar, cu atât mai mult după alegeri, 48% dintre bucureştenii care s-au dus la vot l-au ales pe dânsul şi ei trebuie respectaţi”, a subliniat Sebastian Burduja.

Burduja: Capitala este în pragul colapsului bugetar

Ministrul Energiei a declarat că Bucureștiul este în pragul colapsului bugetar din cauza unei datorii de 1,2 miliarde de lei a Primăriei Generale.

„Astăzi, Capitala este în pragul colapsului bugetar. Vorbim de această datorie de 1,2 miliarde de lei pe care Primăria Generală o are. Pe legea finanţelor publice locale, atunci când ai o datorie mai veche de 90 de zile şi această datorie depăşeşte 15% din cheltuielile bugetate pe anul respectiv şi sunt convins că ai mei colegi din Consiliu General vor cere recunoaşterea acestei situaţii.

Mai mult, dacă însumăm toate datoriile Bucureştiului actuale, vedem că ajungem undeva la 4,7 miliarde de lei şi valoare totală consolidată, ceea ce este aproape jumătate din bugetul pe anul în curs, iar conform aceleaşi legi, 273 pe 2006, articolul 75, alineatul 1, litera A, asta înseamnă o stare de insolvabilitate. Deci Bucureştiul se îndreaptă cu paşi repezi, după 5 ani de administraţie Nicuşor Dan, spre faliment. Parcă a scos Bucureştiul din faliment. Ori când ne uităm la cifre, această afirmaţie este evident o minciună”, a precizat Burduja.

Ministrul i-a avertizat pe bucureșteni că s-ar putea trezi cu „executări silite” la Primăria Capitalei.

„Domnul Nicuşor Dan are impresia că dacă repetă o minciună de suficient de multe ori, ea devine adevăr. Dar cifrele şi matematica, ele nu mint. Şi atunci, fără a speria pe nimeni, să nu se mire bucureştenii, dacă în viitorul apropiat, sub conducerea domnului Nicuşor Dan, vom ajunge să avem executări silite ale bunurilor lor până la urmă, că sunt bunurile oamenilor, nu ale primăriei”, a mai spus Burduja.

Termoenergetica intră în insolvență

Ministrul Energiei a spus că Primăria Capitalei nu a făcut plățile datorate către Elcen și Termoenergetica. Mai mult, Termoenergetica l-a anunțat pe edil că va intra în insolvență.

„Elcenul, compania Ministerului Energiei, are de încasat peste 1,25 de miliarde de lei. Primăria n-a mai plătit nici către Termoenergetica, propria ei companie, drept pentru care, zilele trecute, conducerea Termoenergetica i-a scris primarului general, că o obligă legea, că trebuie să intre în insolvenţă Termoenergetica. Deci, administratorii Termoenergetica, respectând legea, l-au informat pe domnul Nicuşor Dan că intră în insolvenţă compania”, a anunţat Burduja.

Sebastian Burduja a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că nu este onest.

„Domnul Nicuşor Dan a făcut o chestiune în campanie, la un moment dat, subtil aşa, pe măsură ce răsăreau panourile publicitare, figura dânsului mare, proeminentă, şi scria acolo România onestă. După care, la un moment dat, sigur, nu ştim cât l-a costat, asta e altă poveste, s-a schimbat sloganul cu ceva cu până la capăt, mergem până la capăt.

Şi mi-am dat seama că această transformare este esenţa, esenţa domnului Nicuşor Dan. Un om care a plecat cu principii înalte, ca activist civic, dorindu-şi, sper, o ţară onestă şi care, din păcate, în timp s-a transformat într-un politician adevărat. Cum ţara asta a tot avut, în care bătălia dânsului nu e pentru oameni, e pentru el şi cariera lui, până la capăt”, a mai spus el.