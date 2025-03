Burduja: „Crin Antonescu nu are rival în acest tablou al candidaților”. Ce spune despre Nicușor Dan: „Vrea să fugă la Cotroceni”

„Crin Antonescu are toate argumentele, armele pentru a face din România o țară puternică”, a mai spus Sebastian Burduja. FOTO: Hepta

Ministrul Energiei, liberalul Sebastian Burduja, a vorbit vineri seară, la Antena 3 CNN, despre candidatura la prezidențiale a lui Crin Antonescu, spunând că „efectiv nu are rival în acest tablou al candidaților”. „Are toate argumentele, armele pentru a face din România o țară puternică”, a mai spus Burduja.

„Partidele sunt mobilizate și pe măsură ce intrăm în campania electorală și ne apropiem de ziua alegerilor această mobilizare va crește. Și mecanismele de partid, am văzut și la ultimele alegeri, nu sunt glonțul de argint, deci ai nevoie de mult mai multe și domnul Antonescu are tot potențialul să-i convingă pe toți românii că este un om cu experiență, cu viziune, cu valori democratice și liberale. Are toate argumentele, armele pentru a face din România asta o țară puternică”, a declarat Sebastian Burduja.

Ministrul spune că Antonescu „efectiv nu are rival în tabloul ăsta al candidaților”.

„Crin Antonescu nu-și dorește puterea de dragul puterii”

De asemenea, a vorbit și despre candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale, comparându-l cu Crin Antonescu.

„De București ce să mai spun? Eu am candidat împotriva lui Nicușor Da pentru că am considerat că nu e un primar bun, altfel nu intram în cursă. Acum, să văd că și-a asumat această candidatură pentru Cotroceni e chiar foarte mult, un om care cinci ani de zile nu știu să fi avut vreo vizită internațională sau să primească vreo delegație din afară”, a mai spus Burduja.

Totodată, a adăugat că Antonescu „a demonstrat niște lucruri pentru țara asta”.

„Ai opțiunea unui liberal foarte respectat, unui fost președinte PNL, unui om care a demonstrat niște lucruri pentru țara asta și, poate mai important decât orice, a demonstrat că nu-și dorește puterea de dragul puterii. A renunțat și la Președinția Senatului și la Președinția PNL, ținându-și cuvântul. În cealaltă parte, pare că Nicușor Dan își dorește puterea de dragul puterii. Bucureștenii până la urmă au vorbit și l-au ales cu un scor mare pentru a fi din nou primar general și iată că vrea să fugă la Cotroceni”, a conchis Sebastian Burduja.