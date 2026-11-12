Nazare anunță două taxe care dispar din 2027. Despre reducerea TVA la alimente: „Îmi doresc foarte mult, dar trebuie să avem grijă”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Foto: Guvernul României

Alexandru Nazare a anunțat joi, la Antena 3 CNN, că pensiile vor fi indexate de anul viitor și că își dorește „foarte mult” să fie micșorată cota de TVA pentru alimentele de bază. Ministrul Finanțelor a adăugat că țara noastră și-a asumat, în fața Comisiei Europene, două cote de TVA, de 11% și 21%, și o astfel de măsură trebuie cântărită cu atenție ca să nu pierdem banii din cererea numărul șase din PNRR. Alexandru Nazare a anunțat și că două taxe vor dispărea de anul viitor: IMCA și taxa pe colet.

Ministrul Finanțelor s-a ferit să dea un procent, dar a dat asigurări că pensiile vor fi majorate.

„Am discutat despre indexarea pensiilor, trebuie să o facem. În momentul când vom avea toate datele integrate în platformă, vom avea decizia în Guvern, dar va fi o indexare a pensiilor”, a spus Nazare, la Antena 3 CNN.

Ministrul Finanțelor a adăugat că își dorește „foarte mult” și reducerea cotei de TVA la alimentele de bază.

„Mi-aș dori foarte mult, foarte mult dacă am putea să facem acest lucru, numai că trebuie să fim foarte atenți la impactul oricărei măsuri de scădere a unui impozit, a unei taxe și de implicațiile pe care le poate avea, inclusiv pentru absorbția banilor din PNRR, din cererea șase, pentru că știți foarte bine că avem un jalon de reformă fiscală care a asumat două cote de TVA de 11% și de 21%. Deci sunt foarte atent când discut despre aceste lucruri și nici nu vreau să cresc așteptările oamenilor”, a spus oficialul.

În ceea ce privește noi taxe și impozite în 2027, Nazare nu a anunțat noi măsuri, s-a rezumat să spună că Guvernul va elimina IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri n.red), așa cum s-a angajat în programul de guvernare, și a eliminat deja taxa pe colet.

Nazare a precizat că fiecare decizie trebuie să fie „calculată foarte bine” și măsurile vor fi anunțate de guvern.

„Trebuie să calculăm extrem de bine fiecare decizie pe care o vom lua în momentul când închidem bugetul pe 2027. Despre fiecare aceste chestiuni în parte voi putea vorbi când avem toate datele pe masă. Iar noi ce vom prezenta în Guvern, în calitatea noastră de integrator, vom prezenta toate spațiile fiscale pe care le avem, ce spații sunt, ce constrângeri sunt și în momentul acela vom lua o decizie. Ce ne dorim este să fie o decizie echilibrată, care să confirme traiectoria pe care am pornit și care să ne treacă cu bine de primul trimestru din anul viitor și de examenele din anul viitor”, a mai spus ministrul.

Alexandru Nazare a adăugat că, în opinia sa, cifrele arată că România este pe o traiectorie fiscală bună.

„Dacă vă uitați un pic la cifrele numai din luna august, cifrele Institutului Național de Statistică, construcțiile au crescut cu 40% bineînțeles, e pe fondul finalizării PNNR, dar important, exporturile au crescut cu 11%, la fel de important. Deci sunt niște semne, e adevărat, nu sunt la nivelul, poate, al așteptărilor, dar sunt niște semne care ne transmit că trimestrul trei ar putea să fie un trimestru de revenire.

Dacă se confirmă acest lucru că trimestrul trei indică o revenire tehnică, atunci putem spera că în trimestrul patru, care e cel mai important din an, care are cea mai mare greutate, să avem un rezultat chiar mai bun de cel indicat, de 0,4% recesiune”, a spus șeful de la Finanțe.

Totodată, Nazare a atras atenția că toate estimările arată că anul viitor România va înregistra o creștere economică, ceea ce va face ca ajustarea fiscală să fie mai ușor de dus.

„E foarte important în 2027, că există un consens că România va avea creștere economică. Unii zic că-i 2, unii zic că e peste 2, noi credem că e undeva la 1,7 - 1,8, dar toată lumea este un consens că anul viitor vom avea creștere. Ca atare, cu o creștere în 2027 la acest nivel și cu o gestiune corectă, serioasă a bugetului public, fără derapaje prea mari, în nicio direcție, eu cred că ne vom reveni”, a conchis ministrul Finanțelor.