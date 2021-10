Negocierile PNL-PSD pentru formarea guvernului Ciucă au uşuat

Întâlnirea a avut loc la Vila Lac, însă acolo nu s-a ajuns la niciun numitor comun, potrivit surselor citate de Antena 3.

La întâlnire, s-a discutat despre susţinerea PSD pentru un guvern PNL-UDMR condus de Nicolae Ciucă, însă s-a stabilit că vor mai fi întâlniri în acest sens.

Din informaţiile Antena 3, nu s-a ajuns la un rezultat şi a fost mai mult o discuţie de tatonare, urmând ca zilele viitoare să aibă loc noi întâlniri.

La delegaţia de la Vila Lac au participat, din partea PSD, preşedintele Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu, Dan Nica, Ionel Arsene şi Alfred Simonis.

Din delegaţia PNL au luat parte, potrivit surselor citate, preşedintele formaţiunii Florin Cîţu, premierul desemnat Nicolae Ciucă, Dan Vîlceanu şi cei patru vicepreşedinţi - Rareş Bogdan, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode şi Gheorghe Flutur.

Președintele PNL Florin Cîțu spune că nu există "compatibilitate" între el și PSD sau USR, pentru că cele două partide l-au dat jos prin moțiune de cenzură.

De asemenea, Cîțu afirmă că nu va fi premier în viitorul Executiv.

"Marcel Ciolacu a spus că nu vrea să discute cu mine. La celelate negocieri am fost. Şi la minorităţi am fost prezent, am fost şi la UDMR. Dacă vor fi discuţii cu USR, bineînţeles că voi fi acolo.

Marcel Ciolacu a fost foarte specific, a spus că nu are ce discuta cu Florin Cîţu. Când cineva îţi închide uşa în nas, nu mai ai ce să discuţi, dar e bine că există discuţie u premierul desemnat, care are un mandat din partea PNL", a spus Cîţu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal