Nicolae Ciucă, preşedintele PNL: "La alegerile locale fiecare partid merge prin forțe proprii"

Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a declarat că la alegerile locale, fiecare partid va merge "prin forţe proprii" şi doar la alegerile europarlamentare va exista o alianţă electorală şi o listă comună cu PSD.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Pentru alegerile europarlamentare de pe 9 iunie 2024, PNL şi PSD vor înscrie la Biroul Electoral Central (BEC) o alianţă electorală cu sigla celor două partide şi o listă comună de candidaţi. Anunţul a fost făcut de Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, în cadrul unui interviu la Prima News.

Alegerile locale au loc în aceeaşi duminică cu alegerile europarlamentare, respectiv pe 9 iunie 2024, după ce comasarea a fost adoptată de Guvern.

"La alegerile locale, fiecare partid merge prin forţe proprii, la Consilii Judeţene şi Primării. Pentru europarlamentare am decis o alianţă electorală cu o listă comună. Vom înscrie la BEC o alianţă electorală cu sigla celor două partide şi lista comună", a declarat Nicolae Ciucă.

În ceea ce priveşte relaţia cu Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă a declarat că au o relaţie de respect reciproc.

"Mesajul se dă la nivelul cel mai de sus al partidelor. Cred că a trecut acea vreme în care ne aduceam tot felul de acuze. Ar fi bine să avem o campanie civilizată, să intră în normalitate. Suntem doi lideri politici cât se poate de realişti, care înţelegem istoria celor două partide. Am făcut apel la ceea ce înseamnă să punem ţara pe primul lor. Este o relaţie de respect reciproc", a precizat Nicolae Ciucă.

Totodată, liderul liberal a vorbit şi despre candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei.

"Nu am reuşit nominalizarea unui candidat. Am agreat să sondăm care sunt cele mai potrivit persoane. Sondajele sunt pe final. Noi am sondat Ionuţ Lupescu şi Sebastian Burduja, iar PSD pe Gabriela Firea şi Daniel Băluţă. Nu avem încă rezultatul sondajului, vine mâine", a dezvăluit Nicolae Ciucă.