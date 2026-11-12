Nicușor Dan avertizează că boții pot să distorsioneze alegerile și dă exemplul contului său de TikTok inundat de urmăritori din Vietnam

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Nicuşor Dan a declarat, joi seară, la finalul summitului de la Dublin, că războiul hibrid și în mod special dezinformarea propagată pe rețelele sociale au fost pe agenda discuțiilor liderilor europeni. Președintele României a spus că nici statul român, dar nici alte state europene, nu reușesc să ofere un echilibru în spațiul informațional. În acest context, el a făcut referire la propria lui experiență din campania electorală, când numărul de urmăritori ai contului său de TikTok a crescut brusc 120.000 de urmăritori din Vietnam, iar mesajele sale nu mai ajungeau la publicul pe care și-l dorea el.

Nicușor Dan a revenit, joi seară, asupra declarațiilor pe care le-a făcut la reuniunea șefilor de Curți Constituționale francofone cu privire la accesul la informații.

„Ultima chestiune este legată de o afirmație pe care am făcut-o și cred că nu a fost bine înțeleasă și de aia aș vrea să o explic acum ca să ne raportăm cu toții la același lucru, legată de dezinformare și de procesul corect de informare a alegătorilor în campaniile electorale. Nu m-am referit la conținutul comunicărilor publice.

Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică, în afară evident de lucruri cu care suntem cu toții de acord, nu poți să promovezi epurare etnică (...). Deci nu m-am referit la conținut. Nu m-am referit, de asemenea, la libertatea cetățeanului de a-și selecta sursele de informare. Nu m-am referit vreodată la faptul că statul ar putea în vreun fel să-l îngrădească pe cetățean să se informeze în orice fel. Ce am spus însă, am spus că însuși accesul la informație poate să fie îngrădit printr-un surplus de informație generată artificial”, a spus președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a spus că în acest moment legea electorală le permite unor competitorilor să-și creeze avantaje ilicite prin manipularea informațiilor pe rețelele sociale.

„Adică, dacă, de exemplu, noi suntem într-o campanie electorală conform legii, toţi candidaţii au un buget pentru a se promova. În momentul acesta, noi nu avem garanţia că unul dintre candidaţi nu depăşeşte de 10 ori bugetul celorlalţi candidaţi prin metode ilicite, prin boţi din Thailanda sau din Filipine şi astfel să deturneze, să fie supraexpus faţă de contracandidaţi şi să-şi creeze un avantaj ilicit şi în felul ăsta să distorsioneze posibilitatea oamenilor de a se informa şi de a vota în cunoştinţă de cauză”, a mai explicat Nicuşor Dan.

Şeful statului a precizat apoi că în acest este foarte uşor pentru un politician să aibă boţi pe o reţea socială care să comenteze negativ.

„E foarte ieftin pentru un politician care are, să zicem, 10.000 de urmăritori pe reţea socială, e foarte ieftin, pe o reţea socială cu 10.000 de boţi, care să comenteze negativ la orice face respectivul politician şi în felul ăla să-i distrugi legătura pe care el o are şi posibilitatea de a influenţa cercul său de urmăritori, care este pur şi simplu esenţa comunicării politice a unui politician. Aceste fenomene nu sunt suficient reglementate”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă și conturile sale de social media au fost inundate de manipulări ale algoritmilor, Nicuşor Dan a făcut referire la campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

„Eu mă refer doar la perioada electorală. Vă aduceţi aminte că am raportat cum, dacă mi-aduc bine aminte, într-o zi a crescut numărul de urmăritori pe TikTok cu vreo 120.000 majoritatea conturi vietnameze şi în felul ăsta parte din conţinutul pe care îl generam se ducea undeva unde evident nu aveam niciun interes să comunic”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a atras atenția că dezinformarea pe rețelele sociale face parte din războiul hibrid și nu este doar o preocupare a României. „În momentul acesta, statul român şi nu numai statul român, multe state europene nu reuşesc să controleze, să ofere un echilibru în spaţiul informaţional”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a mai anunțat că în cadrul Departamentului de Securitate Naţională de la Cotroceni a fost înființată o structură dedicată spațiului informațional, unde se fac angajări.