Nicușor Dan felicită Lista Studenților pentru victoria la "alegerile istorice" din Serbia: România e gata să colaboreze cu noul Guvern

1 minut de citit Publicat la 10:23 26 Oct 2026 Modificat la 10:23 26 Oct 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat luni poporul sârb pentru alegerile pe care le-a numit "istorice", marcate de cea mai mare prezență la vot din ultimele decenii, precum și Lista Studenților pentru victoria obținută.

"Felicitări poporului Serbiei pentru alegerile istorice, cu cea mai mare prezență la vot din ultimele decenii, și Listei Studenților pentru victorie", a transmis șeful statului într-un mesaj postat pe X.

Nicușor Dan a afirmat că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern de la Belgrad pentru susținerea parcursului european al Serbiei și pentru "o vecinătate stabilă și prosperă".

Președintele a subliniat și legăturile tradiționale dintre cele două țări. "Legate prin comunitățile noastre și printr-o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic", a adăugat acesta.

Congratulations to the people of Serbia on a historic election, with the highest turnout in decades, and to the Students' List on its victory. Romania stands ready to work with the new government for Serbia's European path and a stable, prosperous neighbourhood. Bound by our communities and a long-standing friendship along the Danube, Romania and Serbia can build an even stronger partnership. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2026

Aleksandar Vucici, capul de listă al alianței "Serbia Unită", fost președinte al Serbiei și "omul forte" al țării din ultimului deceniu, a declarat că Lista Studenților a obținut cele mai multe mandate la alegeri, potrivit estimărilor bazate pe un eșantion stratificat.

Alegerile anticipate, convocate de Vucic în septembrie, au avut loc duminică, după aproape doi ani de manifestaţii studenţeşti împotriva corupţiei percepute şi a autoritarismului crescând, declanşate de moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări din oraşul Novi Sad în 2024.

De atunci, studenţii au câştigat un sprijin larg, devenind cea mai mare ameninţare pentru Vučić de când acesta a devenit prim-ministru în 2014 şi apoi preşedinte în 2017.