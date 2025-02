Nicuşor Dan l-a numit pe Lucian Judele de la USR în funcţia de administrator public al Municipiului București

Edilul a declarat că a apreciat "profesionalismul și seriozitatea cu care acesta și-a asumat fiecare responsabilitate". Sursa Foto: Agerpres

Primarul capitalei Nicuşor Dan, l-a numit vineri pe Lucian Judele, membru al partidului USR, drept administrator public al Municipiului Bucureşti. Edilul a declarat că a apreciat "profesionalismul și seriozitatea cu care acesta și-a asumat fiecare responsabilitate", conform unui comunicat PMB, citat de Agerpres.

Nicuşor Dan a semnat dispoziţia de numire a consilier general din partea USR, Lucian Judele, în funcţia de administrator public al capitalei.

"Am urmărit, de-a lungul timpului, activitatea și conduita lui Lucian Judele și am apreciat profesionalismul și seriozitatea cu care acesta și-a asumat fiecare responsabilitate. Experiența sa administrativă, alături de buna colaborare pe care am avut-o cu USR pe domenii esențiale pentru București - o colaborare confirmată și de votul bucureștenilor - sunt garanții că el va aduce un plus de eficiență și transparență în administrația Capitalei", a declarat Nicuşor Dan, conform unui comunicat PMB, citat de Agerpres.

Lucian Judele a fost viceprimar al Sectorului 3 în mandatul 2020-2024 şi consilier general din partea USR. Direcțiile și instituțiile pe carele va avea în subordonare sunt:

- Direcția generală servicii publice;

- Direcția de Mediu, mai puțin Serviciul avize și acorduri;

- Direcția generală management proiecte cu finanțare externă;

- Direcția relația cu ONG-uri, Sindicate și patronate;

- Direcția relații externe și protocol;

- Administrația Lacuri Parcuri Agrement București (ALPAB);

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB);

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB);

- Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București (Proedus);

- Administrația Străzilor București;

- Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

- Administrația Parcului Natural Văcărești.